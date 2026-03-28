Apple activa Tap to Pay en México: ahora se podrá pagar sin terminal desde un iPhone
Apple anunció que Tap to Pay en sus dispositivos iPhone ya se encuentran disponibles en México, se trata de una función que permite a los comercios aceptar pagos sin contacto de forma sencilla y segura utilizando únicamente su dispositivo móvil.
La herramienta facilita los pagos en negocios sin necesidad de usar una tarjeta física o efectivo, ya que todo el proceso se realiza con un iPhone y una app de iOS habilitada, sin necesidad de hardware adicional como una terminal bancaria.
Tap to Pay en iPhone llega a México
La nueva función acepta pagos mediante las tarjetas de débito y crédito vinculadas, Apple Pay y otras carteras digitales, facilitando así la digitalización de cobros para negocios de todos los tamaños.
Para completar una compra, el comerciante solo debe pedir al cliente que acerque su iPhone, Apple Watch o dispositivo compatible al teléfono, utilizando la tecnología NFC.
El sistema funciona en modelos a partir de los iPhone XS en adelante, siempre que cuenten con la versión más reciente de iOS.
Plataformas que ya ofrecen Tap to Pay en México
Para su implementación, la empresa de la manzana trabaja con distintas plataformas de cobro y desarrolladores de apps. En México, las primeras en habilitar esta función son:
- Adyen
- Clip
- Mercado Pago
- Visa Acceptance Platform
Estas plataformas permitirán que sectores como transporte, comercio minorista, alimentos, bebidas, belleza y servicios profesionales adopten el sistema como método de pago.
Pagos sin contacto y compatibilidad
Tap to Pay en el iPhone es compatible con tarjetas sin contacto de redes como:
- American Express
- Mastercard
- Visa
Además, admite pagos mediante Apple Pay y otras billeteras digitales, ampliando las opciones para los consumidores.
Seguridad y privacidad en los pagos
Apple destacó que la privacidad es un elemento central en el desarrollo de esta función. Todas las transacciones realizadas con Tap to Pay en el iPhone se encriptan y procesan mediante el Secure Element, la misma tecnología utilizada en Apple Pay.
La compañía aseguró que no almacena números de tarjetas ni información sobre las transacciones, y tampoco tiene acceso a los detalles de compra, lo que garantiza la protección de los datos tanto de comerciantes como de clientes.
