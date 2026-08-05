¿Qué ocurrió con el fragmento del cohete SpaceX que impactaría en la Luna? Esto se sabe

GENERANDO AUDIO...

Fragmento de cohete de Space X impacta con la Luna Foto: AFP | Pexels

El fragmento del cohete Falcon 9 de SpaceX presuntamente impactó en la Luna este 5 de agosto después de estar a la deriva en el espacio por un año.

Según las estimaciones hechas por la NASA, este fragmento habría colisionado a las 00:35 horas horario de México a una velocidad de 8 mil 700 km/h, causando un cráter de unos 18 metros de ancho y 3.7 metros de profundidad, además de expulsar polvo y rocas como material eyectado.

Aunque este hecho no representa ningún peligro para la Tierra, servirá a los científicos de la Agencia Espacial Estadounidense para recopilar datos y mejorar las técnicas de seguimiento de objetos en el espacio.

Cabe mencionar que hasta la mañana de este miércoles, ni la NASA ni SpaceX han confirmado que el cohete ya haya chocado con la Luna.

Cohete de SpaceX impacta con la Luna

Fue el pasado 15 de enero de 2025 cuando se lanzó el cohete Falcon 9 para desplegar el módulo lunar de Firefly Aerospace, pero ahora una de sus etapas, que permanecía en el espacio, debido a la actividad solar y las fuerzas gravitacionales, provocó que su trayectoria se dirigiera hacia el satélite natural.

Para entender esto debemos recordar que los cohetes espaciales están divididos en etapas, las cuales cuentan con su propio combustible y terminan desprendiéndose de la nave para aligerar peso una vez que concluyen su función.

“Es un cohete de SpaceX llamado Falcon 9 que despegó el año pasado. Y ha estado dando vueltas alrededor del sistema Tierra-Luna durante los últimos años. Y luego pequeños empujones gravitacionales de la Tierra y la Luna simplemente la han empujado en esta trayectoria de colisión”, explicó el Dr. Matt Bothwell, astrónomo de la Universidad de Cambridge para BBC.

Cabe mencionar que fueron astrónomos independientes quienes lograron encontrar la trayectoria de este fragmento utilizando únicamente datos públicos. Posteriormente, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA confirmó esta información, asegurando que tenía un 100% de probabilidad de estrellarse contra la Luna.

El impacto de este objeto no se pudo observar a simple vista desde la Tierra, por lo que la NASA informó que intentaría verlo a través de La Oficina de Entornos de Meteoroides del Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la agencia en Huntsville.

Por su parte, el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA y el instrumento ShadowCam a bordo del Orbitador Lunar Korea Pathfinder de Corea del Sur dio a conocer que trataría de fotografiar el lugar del impacto antes y después que sucediera.

El estudio del impacto y el verdadero peligro

Este hecho, asegura la propia agencia, no representa un peligro para la Tierra y menciona que, debido a la falta de atmósfera en la Luna, su superficie recibe impactos de asteroides todos los días, aunque es menos frecuente que sea golpeada por objetos creados por los seres humanos.

Esto beneficia a los astrónomos, como señala el propio doctor Matt Bothwell, quien aseguró que será un buen experimento.

“Aprendemos mucho sobre la Luna. Así que las cosas se estrellan contra la Luna todo el tiempo. El espacio está bastante ocupado, los asteroides chocan contra cosas. Esta es una oportunidad bastante rara para hacer un experimento más controlado porque es una ocasión bastante rara de saber exactamente lo grande que es esto, qué velocidad lleva y exactamente dónde va a aterrizar. Así que podemos mirar la Luna antes y después y realmente entender el efecto que tuvo esta cosa. Es un experimento bonito y curioso en la Luna.”

Aunque Bothwell menciona que este hecho no es peligroso en sí, lo que realmente debería considerarse alarmante es la cantidad de escombros espaciales que comienzan a acumularse.

“Pero los restos espaciales en general, absolutamente. El espacio se está llenando cada vez más. Cada año lanzamos más cosas al espacio. Hay todas estas mega constelaciones como Starlink que están subiendo. Podría ser factible que en unas pocas décadas sea realmente difícil pasar de la órbita terrestre porque el espacio está tan saturado. Se llama escombros espaciales. Deberíamos preocuparnos absolutamente por ello. Se está volviendo un problema más serio.”

Asimismo, en este caso la NASA dice estar comprometida con la mitigación de los desechos espaciales, mientras continúa estudiando y profundizando en la comprensión del sistema solar.

No es la primera vez que sucede

El historial de colisiones no planeadas sobre la superficie lunar ya cuenta con antecedentes registrados por la comunidad astronómica internacional.

En 2022, un objeto fuera de control se estrelló contra el satélite tras años de vagar por la órbita terrestre. Aunque al principio se atribuyó a SpaceX, análisis posteriores confirmaron que se trataba de un cohete chino lanzado en 2014.

Para González, estos incidentes evidencian el grave peligro que representan los desechos espaciales para las naves operativas. Un choque contra un satélite activo podría destruirlo por completo o poner en riesgo a la Estación Espacial Internacional.

Con el aumento de misiones hacia la Luna, la proliferación de restos en el espacio cislunar amenaza con intensificarse rápidamente sin el control adecuado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.