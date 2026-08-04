Eclipse solar total de agosto: así aprovechará la NASA este fenómeno para estudiar al Sol

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Todo sobre el eclipse solar total de agosto. Foto: AFP

El próximo 12 de agosto de 2026, el mundo será testigo de un nuevo eclipse solar total, un fenómeno que recorrerá Groenlandia, Islandia y España.

Además de ofrecer un espectáculo astronómico, este evento permitirá a la NASA realizar una serie de experimentos para estudiar la corona solar y analizar cómo la repentina oscuridad afecta a la atmósfera terrestre.

Para esta misión, la agencia espacial utilizará un avión de gran altitud y globos científicos equipados con instrumentos especializados que recopilarán datos imposibles de obtener en condiciones normales.

La NASA seguirá la sombra de la Luna desde un avión

Uno de los proyectos más importantes estará a cargo del avión WB-57, un jet de investigación capaz de volar a 15 mil metros de altura, por encima de las nubes.

En la parte frontal de la aeronave se encuentra un sistema de cuatro cámaras de alta resolución desarrollado por el programa SCIFLI (Scientifically Calibrated In-Flight Imagery), que capturará al menos 20 imágenes por segundo de la corona solar en diferentes longitudes de onda de luz visible e infrarroja.

El objetivo es observar con mayor detalle:

La formación de las protuberancias solares

Los movimientos del material en la corona

La relación entre la corona y el viento solar

El motivo por el que la corona alcanza temperaturas cercanas al millón de grados

¿Por qué un avión?

Desde la superficie terrestre, la totalidad del eclipse solo permitirá observar la corona durante dos minutos y 18 segundos.

Sin embargo, al seguir la trayectoria de la sombra de la Luna a una velocidad cercana a 740 kilómetros por hora, el avión extenderá esa observación hasta casi tres minutos, lo que representa un tiempo valioso para los científicos.

Además, al volar a gran altitud, las cámaras podrán captar ciertas longitudes de onda infrarrojas que normalmente son absorbidas por la atmósfera antes de llegar al suelo, algo que solo se ha logrado en contadas ocasiones.

Cada eclipse revela información diferente

El instrumento que viajará en el WB-57, conocido como SAMI, ya fue utilizado durante el eclipse total del 8 de abril de 2024, proporcionando imágenes y datos relevantes sobre la corona solar.

No obstante, el investigador principal del proyecto, Amir Caspi, explicó que ningún eclipse es igual a otro.

“El Sol está en constante cambio. Cada eclipse es diferente. Por ello, podríamos observar cosas que no habíamos visto antes. Además, cada eclipse nos enseña a observar mejor el siguiente”.

Para esta campaña, el equipo mejoró el sistema de captura de imágenes y desarrolló un software que permitirá procesar y analizar los datos mucho más rápido que durante el eclipse de 2024.

Globos científicos estudiarán la atmósfera

Como parte del Proyecto Nacional de Globos Aerostáticos para Eclipses, financiado por la NASA y dirigido por Angela Des Jardins, estudiantes universitarios lanzarán decenas de globos científicos en Islandia y España antes, durante y después del eclipse.

En Islandia, dos equipos liberarán 80 globos entre 18 horas antes y ocho horas después del eclipse.

Su misión será estudiar la llamada capa límite, la región de la atmósfera que está en contacto directo con la superficie terrestre.

Durante eclipses anteriores, los científicos observaron que esta capa reducía su espesor cuando el cielo permanecía despejado, aunque el mismo fenómeno no ocurría con nubosidad.

Ahora quieren comprobar si sucede lo mismo en Islandia, donde durante agosto los días son mucho más largos.

En España, otros tres equipos lanzarán seis globos equipados con cámaras de 360 grados para captar la sombra de la Luna desde el aire.

También transportarán instrumentos para medir los niveles de ozono, un gas cuya formación depende directamente de la luz solar.

Experimentos realizados durante el eclipse de abril de 2024 mostraron una disminución del ozono durante la totalidad, por lo que ahora los investigadores buscarán saber si el comportamiento cambia debido a que este eclipse ocurre en otra estación del año y a una hora distinta.

¿Dónde será visible el eclipse solar total?

La fase de totalidad podrá observarse únicamente desde:

Groenlandia

Islandia

España

En algunas zonas de Estados Unidos únicamente será visible como eclipse solar parcial.

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

La NASA realizará una transmisión en vivo con imágenes del eclipse captadas desde Islandia y España para que cualquier persona pueda seguir el fenómeno desde cualquier parte del mundo.

La transmisión estará disponible en NASA Live.

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