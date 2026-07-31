Un cohete de SpaceX que lleva casi un año a la deriva chocará contra la Luna el 5 de agosto

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El Falcon 9 de SpaceX chocará con la Luna el 5 de agosto | Foto: AFP – IA

Un cohete Falcon 9 de SpaceX, compañía de Elon Musk, se estrellará contra la superficie lunar el próximo miércoles 5 de agosto. La etapa superior del vehículo espacial lleva más de un año a la deriva en el espacio cislunar tras agotar su combustible en una misión comercial.

El impacto ocurrirá a una velocidad de 8 mil 700 kilómetros por hora cerca del cráter Einstein, por lo que que quizá pueda observarse desde la Tierra, según explicó César González, divulgador científico del Planetario de Madrid, al diario El País de España.

Aunque la colisión no representa ningún riesgo para la Tierra, ofrece a la comunidad científica una oportunidad única para estudiar la formación de estructuras lunares en tiempo real.

Los investigadores conocen de antemano la masa, velocidad y ángulo del objeto, lo que permitirá analizar la respuesta del regolito lunar. Sin embargo, el suceso reaviva la alarma sobre la falta de regulación para la basura espacial.

El origen del cohete de SpaceX que se impactará contra la Luna

El objeto que se estrellará contra el satélite corresponde a la etapa superior de un Falcon 9, lanzada en enero de 2025. Este componente espacial formó parte del transporte de los módulos Blue Ghost e Ispace, diseñados para llevar instrumentos a la superficie de nuestro satélite natural.

Mientras la primera etapa regresó con éxito a la Tierra, este segmento de 12 metros y cuatro toneladas quedó varado en la órbita espacial.

La misión se enmarcó dentro del programa CLPS de la NASA, una iniciativa clave del proyecto Artemis que busca reanudar la presencia humana sostenida en el espacio.

Esta alianza abrió las puertas a empresas privadas de Estados Unidos, Europa y Japón para comerciar en la exploración espacial. Tras cumplir su objetivo inicial, la nave quedó sin el combustible necesario para retornar a nuestro planeta.

Una oportunidad científica para estudiar la Luna

A diferencia de las colisiones naturales de meteoritos, este evento cuenta con parámetros conocidos de masa y velocidad, lo que facilitará su análisis científico.

César González destacó que se podrá medir con precisión el diámetro, la profundidad y la energía liberada en el nuevo cráter lunar. El fenómeno permitirá entender mejor la dinámica de los impactos en la superficie lunar.

El choque levantará una nube de polvo gris que alcanzará hasta tres kilómetros de altura antes de asentarse. Esta eyección de regolito lunar podrá ser fotografiada por las sondas espaciales que orbitan el satélite, aunque será difícilmente visible a simple vista desde la Tierra.

La observación de este material expulsado ayudará a descifrar cómo se comporta la capa rocosa que cubre al cuerpo celeste, según el especialista español.

No es la primera vez que sucede

El historial de colisiones no planeadas sobre la superficie lunar ya cuenta con antecedentes registrados por la comunidad astronómica internacional.

En 2022, un objeto fuera de control se estrelló contra el satélite tras años de vagar por la órbita terrestre. Aunque al principio se atribuyó a SpaceX, análisis posteriores confirmaron que se trataba de un cohete chino lanzado en 2014.

Para González, estos incidentes evidencian el grave peligro que representan los desechos espaciales para las naves operativas. Un choque contra un satélite activo podría destruirlo por completo o poner en riesgo a la Estación Espacial Internacional.

Con el aumento de misiones hacia la Luna, la proliferación de restos en el espacio cislunar amenaza con intensificarse rápidamente sin el control adecuado.

¿Un llamado de atención por la falta de regulación de la basura espacial?

Actualmente no existe un marco regulatorio vinculante que obligue a los países o empresas a limpiar sus desperdicios en el espacio. Aunque existen tratados internacionales, estos funcionan bajo la buena fe de las partes y carecen de organismos con poder sancionador.

La ONU estima que existen más de 140 millones de fragmentos de basura espacial girando alrededor de la Tierra.

La llegada de nuevos actores comerciales a la exploración espacial hace urgente la creación de leyes estrictas sobre la gestión de residuos.

César González que de no tomarse medidas, los riesgos de accidentes graves aumentarán en los próximos años. El impacto del Falcon 9 deja al descubierto la necesidad de ordenar el tránsito alrededor de nuestro planeta y de la Luna.

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