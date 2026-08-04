Apple borró brevemente a Telegram de su tienda: ¿Qué ocurrió?

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Telegram fue borrada unas horas de la App Store de Apple Foto: Reuters

Apple eliminó brevemente la aplicación de mensajería Telegram de su App Store la noche del 3 de agosto, después de anunciar que había encontrado contenido que violaba sus políticas dentro de la plataforma, informó un portavoz de la empresa citado por el periodista de Bloomberg Mark Gurman.

La aplicación dejó de aparecer durante un par de horas, aunque los usuarios que ya la tenían instalada pudieron seguir utilizándola con normalidad. Posteriormente volvió a estar disponible para su descarga una vez que se atendió la situación señalada.

Telegram reaccionó con un mensaje en el que pidió que todas las aplicaciones sean medidas bajo los mismos criterios cuando se presenten estos casos. Además, defendió las acciones de moderación que realiza diariamente para eliminar este tipo de contenido de su plataforma

Apple: We briefly removed Telegram from the App Store after our review found content that violates our strict guidelines prohibiting child sexual abuse material. The app was subsequently restored after the developer promptly removed the content and banned the user who posted it. — Mark Gurman (@markgurman) August 4, 2026

¿Por qué Apple borró Telegram de su App Store?

Durante la noche del 3 de agosto diversos usuarios reportaron que la aplicación de Telegram no se encontraba disponible para su descarga en la App Store de Apple.

Tras esto, fue el periodista de Bloomberg Mark Gurman quien retomó la información proporcionada por un portavoz de la empresa de la manzana, explicando la situación.

Según el comunicado, la decisión fue tomada después de encontrar contenido que violaba las estrictas políticas de la App Store contra el material de abuso sexual infantil.

“Retiramos brevemente Telegram de la App Store después de que nuestra revisión encontrara contenido que viola nuestras estrictas directrices que prohíben material de abuso sexual infantil. La app fue posteriormente restaurada después de que el desarrollador eliminara rápidamente el contenido y prohibiera al usuario que lo publicó”, señaló Apple.

Señalar que dentro de los lineamientos de Apple establece a los desarrolladores que las aplicaciones disponibles en la App Store deben contar con mecanismos para detectar y eliminar contenido ilegal o dañino, por lo que puede suspender temporalmente una aplicación cuando detecta incumplimientos mientras estos son corregidos.

La aplicación de mensajería reaccionó a través de su cuenta de X, donde pidió que todas las plataformas que infrinjan este tipo de normas reciban el mismo trato. Además, compartió un enlace en el que explica cómo trabaja para combatir este tipo de contenido dentro del servicio.

I'm sure this stance will be applied equally to all other apps in the store, in the future right? @Apple



(btw: https://t.co/ZRYqIGaxVH) — Telegram Messenger (@telegram) August 4, 2026

Según la información proporcionada por Telegram, la aplicación bloquea “decenas de miles de grupos y canales diariamente y elimina millones de contenidos que violan sus términos de servicio, como la incitación a la violencia, el intercambio de material de abuso infantil y el comercio de bienes ilegales”.

Asimismo, informó que en lo que va de 2026 ha bloqueado 21 millones 998 mil 401 grupos y canales relacionados con este tipo de infracciones.

Tras eliminar el contenido detectado y bloquear al usuario responsable, Telegram fue restablecida en la App Store, por lo que, actualmente, puede descargarse nuevamente con normalidad en los dispositivos Apple.

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