HP y Ferrari lanzan una laptop edición especial por el GP de Mónaco… ¡solo venderán 4 mil 999 ejemplares!

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HP y Ferrari se unen en una laptop de pole position | Foto: HP

La marca tecnológica HP presentó la laptop HP Edición Limitada Scuderia Ferrari con inteligencia artificial, un equipo personal diseñado junto con la escudería Ferrari de la Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de Mónaco 2026, carrera insignia del llamado “Gran Circo” que se correrá este domingo 7 de junio.

HP y Ferrari unieron su experiencia en el diseño y la ingeniería para crear un dispositivo de edición limitada y ofrecer “una experiencia marcada por el lujo y la exclusividad” que parte desde el mismo embalaje personalizado, según anunciaron en un comunicado.

Pursuit of perfection isn’t optional in Monaco.

Neither is the tech behind it.



All the way to the starting grid, HP powers Scuderia Ferrari HP with the technology that drives design, simulation, and split‑second decisions.



At this level, every millisecond matters.

So does… pic.twitter.com/gZ6O1GKBj8 — HP (@HP) June 5, 2026

¡Solo habrá 4 mil 999 laptops de HP y Ferrari!

La nueva laptop de Ferrari y HP es una edición especial que solo tendrá 4 mil 999 unidades a la venta, cada una de ellas numerada y serializada, según su boletín.

Esta decisión se tomó para reforzar el posicionamiento de dicho dispositivo como una pieza de coleccionista, la cual estará a la venta desde este mismo mes.

¿Cuándo estará disponible y cuánto costará la laptop de Ferrari y HP? ¿Cuándo estará a la venta? 12 de junio de 2026

12 de junio de 2026 Precio: 4,999.99 euros Equivalente a 100 mil 742.30 MXN (en la conversión actual)

HP and @Ferrari are bringing performance, precision and design heritage together in a new way.



Introduced ahead of the Monaco Grand Prix, the HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC reflects nearly two years of collaboration between Ferrari’s Design Studio and HP’s industrial… pic.twitter.com/Tf0g1wcqDB — HP (@HP) June 4, 2026

Así es el diseño de la laptop de HP y Ferrari

La parte inferior de la laptop está fabricada con fibra de carbono y cristal Corning Gorilla Glass, que lo dota de una “transparencia funcional” en línea con el compartimento del motor de un Ferrari.

Además, la computadora edición especial de HP y Ferrari incluye un reposamanos de cristal y un borde y panel táctiles que se iluminan al contacto.

La laptop de HP y Ferrari tiene el clásico rojo de la escudería | Imagen: HP

El chasis, fresado con precisión CNC, presenta una superficie granallada de circonio con microesferas en Rosso Magma, el emblemático acabado de Ferrari que evoca la lava fundida, con partículas metálicas que aportan profundidad.

Por su parte, las rejillas de ventilación presentan un diseño tridimensional que ayuda a optimizar el flujo de aire y el rendimiento térmico.

La tecnología de punta al interior de esta computadora

El sistema de refrigeración visible cuenta con más de 2 mil microperforaciones calibradas en la superficie de cristal técnico y funcionan en combinación con los ventiladores para facilitar la entrada de aire y la eficiencia de refrigeración.

El portátil cuenta con una pantalla táctil 3K con tecnología Tandem OLED+, e incluye fondos de pantalla exclusivos de Ferrari.

La parte baja de la laptop edición especial de HP y Ferrari | Imagen: HP

El teclado está equipado con retroiluminación LED para cada tecla individual. Está equipado con un procesador Intel Core Ultra X7 358H con gráficos que ofrecen hasta 180 TOPS en procesamiento de inteligencia artificial.

El HP Edición Limitada Scuderia Ferrari llega también una funda de cuero italiano Poltrona Frau, el mismo que se utiliza en los interiores de los coches Ferrari, y la seguridad está respaldada por HP Wolf Security for Business, que proporciona una defensa resistente y reforzada por hardware contra las amenazas cibernéticas.

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