Temporada de alacranes en México: dónde se esconden y cómo prevenir picaduras

| UNAM | Secretaría de Salud

GENERANDO AUDIO...

¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos? Foto: Cuartoscuro

Con la llegada de las altas temperaturas y el inicio de la temporada de lluvias, aumentan las probabilidades de encontrar alacranes dentro y fuera de casa.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explican que, durante esta época del año, estos arácnidos salen con mayor frecuencia de sus refugios debido a factores como la humedad, la reproducción y la búsqueda de alimento.

La situación cobra relevancia en México, país que concentra una de las mayores diversidades de alacranes del mundo. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en territorio nacional habitan 289 especies.

Con este contexto, autoridades sanitarias y especialistas recomiendan extremar precauciones para evitar encuentros con estos animales y reducir el riesgo de accidentes.

¿Por qué aparecen más alacranes en temporada de calor y lluvias?

Los alacranes prefieren ambientes oscuros, tranquilos y con cierta humedad. Durante la temporada cálida y lluviosa encuentran condiciones favorables para desplazarse, reproducirse y buscar alimento.

Además, las precipitaciones pueden inundar o alterar sus refugios naturales, lo que los obliga a buscar nuevos escondites, muchas veces dentro de viviendas.

¿Dónde suelen esconderse los alacranes?

La UNAM señala que los alacranes buscan lugares donde puedan permanecer protegidos durante el día y salir por la noche para alimentarse.

Los sitios más comunes donde pueden ocultarse son:

Zapatos y tenis guardados

Ropa doblada o acumulada

Cobijas y sábanas

Debajo de camas y muebles

Grietas en paredes y pisos

Baños y cocinas

Rincones oscuros y húmedos

Patios con escombros o materiales almacenados

Por ello, los especialistas recomiendan revisar cuidadosamente estos espacios de forma habitual.

¿Cómo evitar que los alacranes entren a tu casa?

El Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece) recomienda varias medidas para reducir la presencia de alacranes alrededor del hogar. Entre las más importantes destacan:

Mantener patios limpios y libres de maleza

Retirar escombros, madera, tejas, ladrillos y láminas acumuladas

Sellar grietas, agujeros y rendijas

Resanar muros dañados

Mantener los espacios ventilados e iluminados

Fumigar periódicamente cuando sea necesario

Precauciones dentro del hogar

La Secretaría de Salud también recomienda adoptar hábitos preventivos en la vida cotidiana:

Sacudir ropa antes de vestirla

Revisar zapatos antes de ponérselos

Sacudir cobijas y sábanas

Revisar la cama antes de dormir

Utilizar zapatos cerrados cuando sea posible

Mantener la vivienda limpia y ordenada

¿Qué hacer si encuentras un alacrán?

Si detectas un alacrán dentro de casa, lo más importante es evitar el contacto directo, además de:

No intentar atraparlo con las manos

Utilizar un recipiente o herramienta para retirarlo

Mantener la calma

Alejar a niños y mascotas del área

Cabe mencionar que manipularlos sin protección puede provocar una picadura accidental.

¿Qué hacer si te pica un alacrán?

La UNAM advierte que no se deben utilizar remedios caseros ante una picadura, además de:

Mantener la calma

Lavar la zona con agua y jabón

No automedicarse

No aplicar sustancias sin indicación médica

Acudir de inmediato a un centro de salud

En caso necesario, los médicos pueden administrar antiveneno, tratamiento que resulta fundamental para evitar complicaciones graves.

¿Cuándo una picadura puede ser peligrosa?

Los síntomas pueden variar según la especie y la reacción de cada persona. Sin embargo, las señales de alerta incluyen:

Dificultad para respirar

Salivación excesiva

Dolor intenso

Movimientos involuntarios

Convulsiones

Vómitos frecuentes

Niños, adultos mayores y personas con enfermedades previas presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones, por lo que requieren atención médica inmediata.

Aunque la mayoría de los encuentros con alacranes pueden prevenirse, especialistas coinciden en que la limpieza, la revisión constante de espacios y la atención médica oportuna siguen siendo las mejores herramientas para evitar accidentes durante esta temporada.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.