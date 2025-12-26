GENERANDO AUDIO...

Mejora el Año Nuevo con salud mental. Foto: Getty Images|Shutterstock

La salud mental no se compra, se construye con rutina, aunque en ocasiones resulte más difícil que tender la cama. Bajo esta premisa, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió una guía visual titulada “Un día para tu mente”, con recomendaciones sencillas para fortalecer el bienestar emocional a lo largo del día para este Año Nuevo.

El material fue difundido por Más Ciencia, en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) y la Facultad de Psicología, propone cinco hábitos diarios enfocados en el autocuidado mental.

Cinco recomendaciones para la salud mental

Despertar con rutina y respiración consciente

La primera recomendación es despertar todos los días a la misma hora y respirar antes de revisar el celular. Este hábito busca reducir la sobreestimulación inmediata y permitir que la mente inicie el día de forma gradual.

Luz natural e hidratación

Como segundo paso, se sugiere abrir las cortinas para permitir la entrada de luz natural y tomar agua, considerada “combustible para el cuerpo”. Ambos factores contribuyen a activar el organismo y mejorar la concentración.

Pausas y límites durante el día

El tercer punto destaca la importancia de hacer pausas, estirarse, salir a caminar y poner límites. Estas acciones ayudan a disminuir la carga mental y prevenir el agotamiento emocional durante la jornada.

Gratitud antes de dormir

Antes de finalizar el día, la guía recomienda agradecer tres cosas. Este ejercicio promueve una visión más consciente de las experiencias cotidianas y favorece el equilibrio emocional.

Dormir bien como mantenimiento mental

Finalmente, se enfatiza que dormir bien es parte del mantenimiento mental. El descanso adecuado permite la recuperación del cuerpo y la mente, además de mejorar el estado de ánimo y la memoria.

La guía de la UNAM da un mensaje claro: “La rutina no es aburrida si te ayuda a estar mejor”, reforzando la idea de que pequeños hábitos diarios pueden tener un impacto positivo en la salud mental.

