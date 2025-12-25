Respirar aire contaminado puede enfermarte: los riesgos a la salud cuando la calidad del aire es mala

GENERANDO AUDIO...

El jueves 25 de diciembre, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) amanecieron con mala calidad del aire, una condición que no sólo afecta la visibilidad o genera molestias momentáneas, sino que representa un riesgo real para la salud.

De acuerdo con autoridades ambientales, este tipo de episodios suele intensificarse por factores como emisiones vehiculares, condiciones meteorológicas adversas y, en fechas festivas, el uso de pirotecnia, lo que eleva la concentración de contaminantes en el ambiente.

Efectos a la salud por la contaminación del aire

Según información del Gobierno de México y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a contaminantes atmosféricos se asocia con distintos daños a la salud, cuya magnitud depende de la concentración presente en el aire, el tiempo de exposición y las características de la población expuesta.

Estudios epidemiológicos han identificado un aumento en síntomas respiratorios, mayor número de consultas de urgencias, disminución de la función pulmonar y alteraciones en la respuesta inmunológica. También se reporta un incremento en crisis asmáticas y en infecciones respiratorias.

Por su parte, a nivel internacional la OMS destaca que la exposición crónica a contaminantes del aire incrementa el riesgo de cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma persistente, afectaciones en el desarrollo pulmonar y mortalidad prematura por enfermedades crónicas.

Lo anterior deriva de las partículas suspendidas, especialmente las PM10 y PM2.5, las cuales son las más dañinas, ya que pueden penetrar profundamente en los pulmones. La OMS señala que no existe un nivel seguro de exposición, y que al reducir las concentraciones de PM10 es posible disminuir hasta en 15% las muertes asociadas a la contaminación del aire.

Otros contaminantes que agravan el problema

Además de las partículas suspendidas, existen otros contaminantes que empeoran la calidad del aire y aumentan los riesgos para la salud, sobre todo durante episodios como el de hoy, cuando se reporta mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La exposición al ozono puede provocar irritación en las vías respiratorias, dificultad para respirar, crisis asmáticas y una reducción de la función pulmonar, incluso en personas sanas. Estudios internacionales han demostrado que incrementos en su concentración se asocian con un aumento en la mortalidad diaria, especialmente por enfermedades cardiovasculares.

Otro contaminante que causa daños a la salud, es el dióxido de nitrógeno (NO2), un gas que se genera principalmente por procesos de combustión, como el uso de vehículos y la generación de electricidad. Este está relacionada con bronquitis en niños asmáticos, mayor frecuencia de infecciones respiratorias y disminución del desarrollo de la función pulmonar, especialmente en zonas urbanas con tráfico intenso.

Por su parte, el dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro con olor penetrante que se produce al quemar combustibles fósiles como carbón y petróleo. Este contaminante afecta directamente al sistema respiratorio, causando tos, irritación ocular, secreción mucosa y agravamiento del asma y la bronquitis crónica.

¿Quiénes son los más afectados por la contaminación del aire?

De acuerdo con los National Institutes of Health (NIH), la contaminación del aire afecta a toda la población, pero algunos grupos enfrentan un mayor riesgo de sufrir daños graves en la salud.

A nivel mundial, casi 9 de cada 10 personas que viven en zonas urbanas están expuestas a niveles de contaminación superiores a los recomendados, lo que incrementa la probabilidad de desarrollar enfermedades respiratorias y crónicas.

Entre los más vulnerables se encuentran niñas y niños, quienes pueden presentar infecciones respiratorias frecuentes, así como los adultos mayores que presentan una alta susceptibilidad, ya que la exposición prolongada a partículas finas PM2.5 se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer y Parkinson.

Ante ello, las autoridades piden a la población estar informados, atender las recomendaciones de las autoridades y reconocer los efectos del aire contaminado en el cuerpo.

