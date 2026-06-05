¿Oferta de trabajo? Así opera el reclutamiento criminal en TikTok, señala estudio del Colmex

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La investigación identificó tres formas de reclutamiento. Foto: IA

El Colegio de México (Colmex) compartió el estudio “Del scroll al jale: cómo se recluta en TikTok”, elaborado por el Seminario sobre Violencia y Paz.

Esto se debe a que las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para que grupos criminales intenten atraer principalmente a jóvenes a sus filas.

A pesar de que autoridades federales reportaron el cierre de cuentas vinculadas con estas prácticas tras el caso Teuchitlán, el reclutamiento digital no sólo continúa, sino que se ha vuelto más sofisticado.

Como parte de la investigación, fueron analizados 100 videos publicados en la plataforma para identificar las estrategias utilizadas por organizaciones criminales para atraer nuevos integrantes.

Los investigadores sostienen que el fenómeno va más allá de ofertas de trabajo falsas o amenazas directas.

En muchos casos, los mensajes apelan a símbolos, aspiraciones, emociones y formas de pertenencia que resultan especialmente atractivas para adolescentes y jóvenes.

🔴 Únete a la rueda de prensa virtual "Del scroll al 'jale'. Cómo se recluta en TikTok".https://t.co/JozbLYh4qz @SViolenciayPaz @TecdeMonterrey @CEIColmex — El Colegio de México (@elcolmex) June 4, 2026

TikTok y el algoritmo: la puerta de entrada

El informe señala que grupos delictivos utilizan TikTok para difundir mensajes orientados a persuadir a jóvenes para incorporarse voluntariamente a actividades ilícitas.

Además, advierte que el propio algoritmo de recomendación de la plataforma amplifica estos contenidos al mostrar videos similares de forma constante a quienes interactúan con ellos.

De acuerdo con los investigadores, este mecanismo genera lo que denominan una “burbuja de filtro”, donde los usuarios quedan expuestos repetidamente a mensajes relacionados con la cultura criminal, lo que contribuye a normalizarla.

El reclutamiento no siempre ocurre mediante amenazas

Uno de los hallazgos centrales del estudio del Colmex es que el reclutamiento criminal no necesariamente depende de la violencia directa.

El informe explica que también opera mediante violencia simbólica y estructural, aprovechando factores como desigualdad, marginación, búsqueda de reconocimiento, aspiraciones económicas o deseo de pertenencia.

Los investigadores encontraron que parte de la audiencia que consume este contenido muestra interés genuino por integrarse a grupos criminales, motivada por expectativas de estatus, prestigio o movilidad social.

Las tres formas de reclutamiento identificadas por el Colmex

Tras analizar los 100 videos, el equipo de investigación identificó tres grandes relatos o narrativas utilizadas para atraer personas en el reclutamiento.

1. “Enrolarse en lo criminal”

Esta presenta el ingreso a una organización criminal como si se tratara de una oferta laboral. Los videos suelen incluir referencias a salarios, plazas disponibles, requisitos de ingreso, ubicaciones geográficas y formas de contacto.

También aparecen imágenes de armas, vehículos, uniformes o símbolos asociados a grupos delictivos.

Los investigadores detectaron que en los comentarios varios usuarios preguntan directamente dónde presentarse, cómo ingresar o si existen vacantes disponibles.

2. “Conexión emocional”

La segunda narrativa utiliza música, sonidos y elementos emocionales para generar identificación con el mundo criminal.

Según el informe, canciones, corridos, rap, trap y otros géneros musicales refuerzan los mensajes y ayudan a construir una conexión afectiva con las organizaciones criminales.

Los investigadores encontraron que no sólo se utilizan canciones. También aparecen audios de radios de comunicación, disparos, gritos y otros sonidos asociados con actividades criminales.

3. “Bélicos”

La tercera categoría mezcla la exaltación de actividades delictivas con aspiraciones personales y estilos de vida asociados al crimen organizado.

El estudio detectó videos que presentan la incorporación a grupos criminales como un objetivo deseable y alcanzable, acompañado por símbolos de poder, pertenencia y reconocimiento social.

En algunos casos aparecen publicaciones donde usuarios expresan abiertamente su deseo de conseguir “jale” dentro de organizaciones criminales o pertenecer a determinados grupos.

Aspiraciones, estatus y sentido de pertenencia

El informe también documenta cómo ciertos contenidos construyen una imagen aspiracional de la vida criminal.

Los investigadores identificaron videos con camionetas de lujo, armas, convoyes, referencias a personajes del narcotráfico y mensajes relacionados con pertenencia a determinados círculos sociales.

Algunos de estos contenidos acumulan millones de reproducciones y cientos de miles de interacciones.

Según el Colegio de México, estos materiales no sólo muestran objetos o símbolos, sino que construyen narrativas que presentan la criminalidad como una vía para obtener prestigio, reconocimiento o movilidad social.

El cierre de cuentas no frenó el fenómeno

Tras el caso Teuchitlán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó el cierre de cuentas vinculadas con reclutamiento criminal.

Sin embargo, el estudio concluye que la producción y circulación de estos contenidos continuó.

De hecho, los investigadores detectaron que muchas cuentas cambian de contenido, desaparecen o son sustituidas por otras nuevas, lo que dificulta combatir el fenómeno únicamente mediante cierres de perfiles.

TikTok, bajo la lupa

El informe también cuestiona la eficacia de los mecanismos de moderación de TikTok. Los especialistas sostienen que continúan circulando videos que incluyen glorificación del crimen, exaltación de la violencia y mensajes explícitos de reclutamiento, pese a que la propia plataforma prohíbe este tipo de contenido en sus lineamientos.

Por ello, el Colmex pidió mayor transparencia sobre los criterios de moderación, protocolos especializados para denunciar contenido relacionado con reclutamiento criminal y una colaboración más estrecha entre autoridades, academia y plataformas digitales.

¿Qué propone el Colmex para frenar el reclutamiento criminal en TikTok?

Ante este panorama, los investigadores del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México plantean una serie de medidas dirigidas tanto a las plataformas digitales como a las autoridades mexicanas.

Como fortalecer las capacidades de monitoreo e identificación temprana de contenido relacionado con reclutamiento criminal, además de mantener diagnósticos permanentes y públicos sobre la evolución del fenómeno.

El estudio también recomienda impulsar programas de alfabetización digital y narrativas que contrarresten el atractivo de los grupos delictivos entre los jóvenes.

Asimismo, propone crear protocolos nacionales de denuncia y moderación en colaboración con autoridades, organizaciones civiles y plataformas tecnológicas.

Finalmente, el Colmex considera indispensable que TikTok incremente la transparencia sobre los contenidos retirados, las sanciones aplicadas y los criterios de moderación utilizados en México, con el objetivo de reducir la difusión de propaganda vinculada con organizaciones criminales.

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