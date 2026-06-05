Astronautas de la Estación Espacial reciben alerta por fuga de aire, recibieron advertencia de la NASA: video

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NASA alerta por grietas y fuga en Estación Espacial Internacional | Foto: Reuters

La Estación Espacial Internacional (EEI) presentó una fuga de aire en el túnel de transferencia Zvezda, según informó Bethany Stevens, secretaria de prensa de la NASA, este viernes 5 de junio. Debido a la falla, los astronautas fueron resguardados en una nave espacial para una posible evacuación; sin embargo, unos minutos después, volvieron a sus labores habituales.

Este no es el primer inconveniente que sufre la EEI en el año, pues durante el pasado mes de febrero, la “Crew 12” sufrió una evacuación médica de emergencia luego de que uno de los tripulantes enfermara durante su servicio en el espacio.

ISS astronauts shelter in spacecraft for possible evacuation following leak reports https://t.co/7CkytCG2H2 — Reuters (@Reuters) June 5, 2026

En este contexto, los astronautas Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot y Andrey Fedyavein se preparan para una potencial evacuación que se descartó definitivamente.

“La NASA ya instruyó a los miembros de la tripulación dentro de la nave espacial Dragon que finalicen los procedimientos de refugio seguro y regresen a las operaciones planificadas a bordo de la Estación Espacial Internacional“, escribió en X (antes Twitter).

¿Qué estará pasando en la Estación Espacial Internacional?

A través de redes sociales, Bethany Stevens aseguró que el túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK, presentó grietas y fugas desde hace algún tiempo.

El Módulo de Servicio Zvezda, es un componente de la EEI que proporciona alojamiento, sistemas de soporte vital, distribución de energía eléctrica, sistemas de procesamiento de datos, sistemas de control de vuelo y sistemas de propulsión, según la NASA.

Aunque Roscosmos, agencia rusa, aplicó medidas para mitigar el problema, las grietas siguen siendo motivo de preocupación y la NASA ha seguido estrechamente la situación, de acuerdo con la secretaria de prensa de la agencia espacial.

Mientras se determinaba la causa de las grietas, además de gestionar la situación con medidas operativas de mitigación y labores periódicas de reparación, se preparó una potencial evacuación en la Estación Espacial Internacional.

Una hora más tarde, la propia Bethany Stevenson informó que Roscosmos pausó los esfuerzos de reparación estructural del viernes en PrK, mientras se evalúan más mediciones y datos, por lo que se descartó la evacuación.

Así se prepararon los astronautas de la EEI para evacuar

Mientras Roscosmos se preparaba para el operativo de reparación, que finalmente fue pausado, los astronautas se prepararon en la nave Dragon para una posible evacuación y Reuters compartió imágenes del momento.

Por precaución, la NASA instruyó a los cuatro miembros de la misión SpaceX Crew-12 de la agencia y al astronauta de la NASA Chris Williams para que adopten una postura de mayor seguridad dentro de la nave espacial Dragon mientras se realizan las reparaciones.

“Seguimos colaborando con nuestros homólogos rusos, así como con el resto de la comunidad internacional que apoya la estación espacial, para alcanzar una solución más definitiva“, remató Stevenson.

No es la primera emergencia en la Estación Espacial Internacional en 2026

Los astronautas, que hoy están en protocolo para una posible evacuación, sólo llevan cerca de cuatro meses en la Espación Internacional, luego de que relevaran a la tripulación anterior que regresó a la Tierra en enero por una emergencia médica.

Uno de los tripulantes presentó un tema de salud que representaba un “riesgo persistente” para los astronautas que se encontraban en la EEI, ellos son:

Mike Fincke (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Zena Cardman (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Oleg Platonov (Rusia)

(Rusia) Kimiya Yui (Japón)

Los cuatro astronautas abandonaron la EEI un mes antes de lo previsto, ya que su misión debía concluir a mediados de febrero, cuando llegaron sus relevos.

Esta fue la primera evacuación por razones médicas desde que la Estación Espacial Internacional fue puesta en órbita hace poco más de 27 años.

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