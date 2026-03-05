IMSS alerta por correos falsos de auditoría: así puedes identificar el fraude y evitar caer

GENERANDO AUDIO...

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó una advertencia dirigida a patrones con trabajadores afiliados, luego de detectar el envío de correos electrónicos falsos que simulan ser notificaciones oficiales sobre el supuesto inicio de auditorías.

Dentro de un comunicado, el instituto, estos mensajes buscan que los empleadores den clic en enlaces o compartan información confidencial. Incluso, algunos correos pueden llegar aparentemente desde direcciones con dominio @imss.gob.mx, lo que podría generar mayor confusión.

Ante esta situación, la institución pidió a los patrones no abrir enlaces ni proporcionar datos personales o empresariales cuando reciban este tipo de mensajes.

IMSS explica cómo se notifican realmente las auditorías

De acuerdo con la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, las auditorías no se notifican por correo electrónico.

Por su parte, Roxana Margarita Cuesta Romero, titular de la Coordinación de Control de Obligaciones explicó que actualmente estas notificaciones se realizan de manera personal a través del personal notificador que trabaja en las 133 subdelegaciones del país.

Cuando se inicia un proceso de auditoría, al patrón se le entrega un documento oficial firmado electrónicamente, el cual incluye elementos de seguridad para verificar su autenticidad.

Entre las medidas de seguridad del documento oficial se encuentra un código QR, que permite confirmar si la notificación es legítima. Al escanear este código, el sistema redirige directamente a la página oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el patrón puede comprobar la veracidad del documento.

Por ello, el instituto reiteró que no se deben atender correos electrónicos que soliciten información personal o datos de trabajadores, ya que podrían tratarse de intentos de fraude.

¿Qué hacer si soy patrón y me llegó un correo del IMSS sobre una auditoría?

Las autoridades del Seguro Social recomendaron que, en caso de recibir un correo sospechoso relacionado con auditorías, los patrones no respondan ni compartan información y acudan directamente a su subdelegación para aclarar cualquier situación.

También recordaron que el Buzón IMSS es una herramienta oficial mediante la cual se comparten comunicados y avisos institucionales, por lo que se invitó a los empleadores a mantenerse atentos a la información difundida por ese medio.

Finalmente, la Dirección de Incorporación y Recaudación recordó que las auditorías forman parte de los mecanismos del instituto para verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social y proteger los derechos de los trabajadores, evitando afectaciones en temas como pensiones, servicios médicos o incapacidades.

En promedio, el instituto realiza más de 17 mil auditorías y revisiones cada año, que van desde cartas invitación hasta procesos de revisión más profundos a empleadores.

