Tierras raras: los minerales que mueven la tecnología del futuro y que centran el interés de EE. UU.

Las tierras raras se han convertido en uno de los temas más relevantes a nivel internacional por su papel estratégico en la tecnología moderna y la economía del futuro. Se trata de un grupo de 17 minerales con propiedades físicas, magnéticas y químicas únicas, indispensables para la fabricación de celulares, autos eléctricos, satélites, turbinas eólicas, sistemas médicos y tecnología militar.

En entrevista en “A las Nueve con Uno”, el investigador Jesús Solé Viñas, del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), habla del tema que se ha vuelto también parte de la geopolítica.

Estos minerales, conocidos como lantánidos, junto con el escandio y el itrio, no son escasos en la naturaleza, pero sí difíciles de extraer y procesar debido a que se encuentran en bajas concentraciones dentro de las rocas. De acuerdo con especialistas, mientras en rocas comunes existen solo gramos por tonelada, en yacimientos estratégicos la concentración puede alcanzar kilogramos por tonelada, lo que hace viable su explotación.

China lidera la producción mundial de tierras raras

Actualmente, China es el líder mundial en la producción de tierras raras, con el yacimiento de Bayan Obo, considerado el más grande del planeta y que concentra cerca del 80% de las reservas conocidas. Le siguen países como Vietnam y Brasil, mientras que Estados Unidos cuenta únicamente con una mina activa.

El interés geopolítico también se ha centrado en Groenlandia, que podría albergar hasta el 25% de las reservas mundiales, según estudios universitarios. La región cuenta con condiciones geológicas favorables y el deshielo ha incrementado la posibilidad de descubrir nuevos yacimientos, lo que ha despertado el interés de potencias como Estados Unidos y lo centra en intereses geopolíticos.

México tiene indicios, pero enfrenta grandes retos

En México, existen indicios de tierras raras en estados como Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Durango, Sinaloa y Sonora. Sin embargo, actualmente no existe ninguna mina en explotación, según explicó Jesús Solé Viñas.

Uno de los principales obstáculos es el alto costo del procesamiento, ya que la separación química de estos minerales es compleja y puede requerir inversiones de hasta mil millones de dólares por planta. Además, las concentraciones detectadas en el país no compiten con los yacimientos ultragrandes de China.

Un recurso estratégico en disputa internacional

Las tierras raras son esenciales para imanes de alta potencia, equipos médicos como resonancias magnéticas, energía eólica, aeronáutica, pantallas electrónicas y baterías, lo que las ha convertido en un recurso estratégico global. Sus precios pueden variar entre 20 y mil dólares por kilogramo, dependiendo del mineral.

Este miércoles, Estados Unidos es sede de la primera cumbre global sobre tierras raras, en un contexto marcado por la competencia internacional y la dependencia tecnológica. Especialistas advierten que, mientras no se descubran nuevos yacimientos de gran escala, China mantiene una ventaja decisiva en el control de estos minerales clave.

