Tormenta invernal en Estados Unidos viraliza extraño fenómeno: árboles “explotan” ante bajas temperaturas extremas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters/Ilustrativa

Mientras avanza la tormenta invernal en Estados Unidos, dejando sin electricidad ni transporte a miles, en la naturaleza se está dando un fenómeno que, aunque es normal, no ha pasado desapercibido, sobre todo en redes sociales: árboles “explotando” bajo la nieve, pero ¿por qué ocurre esto?

A la par de este acontecimiento, también se ha registrado la caída de ramas, a veces sobre cables de luz, también relacionado con las bajas temperaturas que se registran en gran parte del país norteamericano.

¿Por qué “explotan” los árboles bajo la nieve?

Conocido como “grietas por helada”, al no tener tiempo de acostumbrarse, ante una baja súbita de temperatura, la savia, o el agua al interior de los árboles, se congela, logrando abrir la corteza al expandirse, ocasionando así un sonido similar a un disparo.

De acuerdo con especialistas, esto ocurre debido a la presión intensa de la savia o agua expandida contra la corteza y la madera del árbol, provocando en ocasiones que ésta se quiebre, crujiendo.

Aunque regularmente la corteza solo se quiebra, para después volverse a cerrar con una especie de cicatriz, dependiendo de la gravedad podría incluso partirse por completo el tronco, como se ha registrado en algunos lugares.

No solo “explotan” los árboles con el frío

Sin embargo, aunque las “grietas por helada” se han viralizado al registrarse en diversas localidades de Estados Unidos, no es lo único que puede ocurrir, pues la acumulación de nieve y hielo sobre las ramas también puede quebrarlas.

Incluso esta fue la razón por la que algunas líneas eléctricas cayeran en los últimos días, ocasionando apagones en diversas entidades del país, al ser vencidas por el peso y quebrarse sobre el cableado.

A lo que también hay que sumarle los criosismos, o terremotos de escarcha, que aunque son inofensivos, sí pueden sacar algunos sustos, por el gran volumen de los tronidos que causa el agua al congelarse bajo la tierra, moviendo el terreno a su alrededor.

Además de que éstos no son solo ruido, pues pueden llegar a estar acompañados por una pequeña sacudida y la formación de algunas grietas de menor tamaño en la tierra.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.