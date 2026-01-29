Suspenden a dos agentes de inmigración por el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis

GENERANDO AUDIO...

Tom Homan indicó que habrá cambios en el ICE. Foto: AFP.

El Gobierno de Estados Unidos ha suspendidos a dos agentes de inmigración por el asesinato del enfermero Alex Pretti en la ciudad de Minneapolis, Minnesota.

De acuerdo con AFP, los dos elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fueron separados momentáneamente de sus funciones desde el pasado sábado 24 de enero.

Es decir, desde el mismo día en que los agentes dispararon contra Alex Pretti, con quien forcejearon por intentar impedir la detención de inmigrantes.

Se desconoce si entre los agentes suspendidos figura Greg Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza, quien regresó a su anterior cargo en el Sector El Centro, en California

Actualmente, el Gobierno de Estados Unidos intenta disminuir la tensión en Minneapolis, provocada por las protestas y los operativos contra inmigrantes.

ICE necesita “cambios”

Este jueves 29 de enero, el “zar” fronterizo, Tom Homan, se comprometió a “restaurar la ley y el orden” en la ciudad. Durante una rueda de prensa, resaltó que “la seguridad de la población es primordial”, según citó AFP.

Aseguró que Donald Trump busca arreglar la situación en Minneapolis. Destacó que harán “ciertas mejoras” en sus operativos contra migrantes.

“El presidente Trump y yo, junto con otras personas en el gobierno, hemos reconocido que se necesita realizar ciertas mejoras, y se harán. De eso se trata exactamente lo que estoy haciendo aquí”, precisó

Tom Homan aseguró que sancionarán a los agentes del ICE que no actúen de manera profesional en las redadas. “Tenemos protocolos de conducta.”

El “zar” antiinmigración fue enviado a Minneapolis el pasado 26 de enero para disminuir la tensión provocada por el asesinato de Alex Pretti.

Tom Homan llegó a calmar la situación como parte de la estrategia de Donald Trump, quien suavizó su tono con relación a las redadas del ICE en dicha ciudad, cuya última cara fue el intento de deportación de un niño de 5 años.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos: