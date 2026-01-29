Dos agentes del ICE implicados en la muerte de Alex Pretti están suspendidos

GENERANDO AUDIO...

Agente del ICE. FOTO: AFP

El gobierno de Donald Trump dijo el miércoles que dos agentes involucrados en el tiroteo fatal de un civil en Mineápolis fueron suspendidos, luego de que el presidente arremetiera contra el alcalde de la ciudad a pesar de haber prometido “desescalar” la situación.

La Patrulla Fronteriza indicó que dos agentes implicados en la muerte de Alex Pretti están suspendidos desde el sábado.

Es “un protocolo estándar”, afirmó un portavoz. Según The New York Times, se trata de los dos policías que dispararon diez veces contra la víctima mientras varios agentes intentaban reducirla en el suelo.

Tras considerar a Pretti un “asesino en potencia”, el consejero presidencial Stephen Miller dijo que las autoridades examinaban las razones por las que el equipo de la (…) CBP podría no haber seguido el protocolo”.

Videos analizados por medios desacreditan la tesis según la cual el enfermero, que portaba legalmente un arma y nunca la desenfundó, amenazaba a las fuerzas del orden.

Este miércoles, cadenas estadounidenses emitieron un video que supuestamente muestra a Pretti en otra refriega violenta con agentes más de una semana antes de su muerte. Las imágenes no pudieron ser verificadas de inmediato.

