Restaurantes mexicanos en Chicago cierran puertas ante operativos del ICE

Dueños de restaurantes mexicanos en Chicago han comenzado a cerrar las puertas de sus negocios como una medida de protección ante los operativos del ICE en zonas de alta presencia latina. La acción busca evitar que agentes migratorios ingresen a los establecimientos y generen miedo entre empleados y clientes.

En la zona comercial latina de la ciudad, varios negocios han cambiado su dinámica diaria. Donde antes había anuncios de comida o promociones del día, ahora se observan letreros que prohíben el acceso a agentes del ICE, reflejando la preocupación de la comunidad migrante y de los pequeños empresarios.

Restaurantes mexicanos en Chicago toman medidas ante el ICE

Patricia Rodríguez, propietaria de un restaurante mexicano en Chicago, explicó que decidió mantener la puerta cerrada y permitir el acceso solo a comensales. Para ingresar, los clientes deben tocar un timbre. La medida, dijo, busca que quienes están dentro puedan comer con tranquilidad y que el personal se sienta protegido.

Rodríguez señaló que la calle donde se ubica su negocio es una de las más vigiladas y que, pese a contar algunos empleados con permiso de trabajo, en los operativos “no se está respetando nada”. Por ello, optó por cerrar el acceso y controlar las entradas y salidas del local.

Ingresos forzados y miedo en los negocios

A pesar de estas acciones, dueños y empleados aseguran que en algunos operativos los agentes han logrado ingresar con violencia a restaurantes, lo que ha generado temor. Patricia Rodríguez afirmó que, aunque se trata de propiedades privadas, los agentes “se han metido a la brava” cuando los locales están abiertos.

Esta situación también ha impactado las ventas. La empresaria explicó que su restaurante se encuentra en una zona turística para la comunidad latina, visitada por personas de estados como Michigan, Indiana y Minnesota. Sin embargo, la afluencia ha disminuido de forma considerable y el negocio “va para abajo”.

Empleados relatan intentos de ingreso del ICE

Pamela García, cajera en otro restaurante de la zona, relató que un comandante de la patrulla fronteriza y sus agentes intentaron ingresar a su lugar de trabajo, pero se les negó el acceso. Para ella, la experiencia fue “algo muy tremendo”, reflejo del ambiente de tensión que se vive.

Durante un recorrido por el corredor comercial latino de Chicago, es visible el cambio en los negocios, que ahora priorizan mensajes de restricción al ICE sobre cualquier promoción. La comunidad busca proteger a sus trabaja.

