Estados Unidos reabre espacio aéreo para vuelos comerciales en Venezuela tras captura de Maduro

Los vuelos se suspendieron el día en que capturaron a Maduro. Foto: AFP.

El presidente Donald Trump anunció la reapertura del espacio aéreo en Venezuela para vuelos comerciales provenientes de Estados Unidos, a casi un mes de permanecer cerrado tras la captura de Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense sostuvo una conversación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Durante la charla, anunció a Delcy Rodríguez que reanudaría el espacio aéreo comercial, informó a periodistas al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial”, indicó AFP.

Donald Trump agregó que, con la reanudación de estos vuelos, los ciudadanos de Estados Unidos “podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá.”

El operativo contra Nicolás Maduro

El pasado 3 de enero, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos prohibió la circulación de aeronaves civiles en el espacio aéreo de Venezuela, que incluía una parte del Caribe. Con esta medida, ningún estadounidense podía viajar a dicho país.

Durante ese mismo día, fuerzas especiales de Estados Unidos realizaron la operación “Resolución Absoluta”. Involucró el de más de 150 aeronaves que despegaron de varias bases en el Caribe.

Primero, neutralizaron las defensas aéreas y de comunicaciones alrededor de Caracas. De igual forma, atacaron con misiles la base aérea de La Carlota y Fuerte Tiuna.

Un equipo terrestre ingresó a Fuerte Tiuna para detener a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Procedieron con su extracción para trasladarlos ante un tribunal de Nueva York por cuatro cargos, incluidos posesión de armas y narcotráfico.

El pasado 28 de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que ningún barco ilegal ha entrado a Venezuela, toda vez que bajó el tráfico de droga en la cuenca del Caribe.

