UNAM investiga el volcán Popocatépetl. Foto: Cuartoscuro

El volcán Popocatépetl pudo ser visto por científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde su interior a un nivel de detalle sin precedentes gracias a una tomografía sísmica realizada con inteligencia artificial (IA), que permitió identificar dos de las tres cámaras magmáticas que resguardan al coloso, ubicadas hasta 10 kilómetros de profundidad.

El estudio fue desarrollado por un equipo del Instituto de Geofísica de la UNAM, encabezado por la doctorante Karina Bernal Manzanilla, quien explicó que la imagen obtenida tiene una resolución inédita, al permitir describir con mayor precisión la estructura interna del volcán.

Inteligencia artificial revela el interior del Popocatépetl

Foto: Instituto de Geofisica UNAM

La tomografía se elaboró a partir de registros sísmicos generados entre enero de 2019 y diciembre de 2024, proporcionados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), los cuales fueron comparados con datos históricos.

Bernal Manzanilla detalló que el análisis se apoyó en un modelo de computación al que se le “enseñó” a diferenciar y reconocer distintos tipos de temblores volcánicos, lo que permitió clasificar automáticamente miles de eventos sísmicos y construir el modelo tomográfico.

Cámaras magmáticas parcialmente cristalizadas

Foto: Instituto de Geofisica UNAM

De acuerdo con la investigadora, dos de las tres cámaras magmáticas identificadas están formadas en un 70% por roca cristalizada, lo que indica que el material magmático no está completamente líquido, sino parcialmente solidificado debido a que permanece estancado y confinado.

Sin embargo, explicó que este material se recalienta de manera ocasional, lo que podría explicar la actividad constante del volcán, como las emisiones diarias que se observan en el Popocatépetl.

¿Qué ocurre en las profundidades del volcán?

El equipo científico considera dos posibles escenarios:

Que la actividad se origine en profundidades mayores

Que exista un mecanismo interno que permita que el magma vuelva a su estado líquido y gaseoso, reactivándose

Aunque es posible que ambos procesos ocurran simultáneamente, la tomografía actual no permite visualizar la tercera cámara magmática, por lo que se requerirán otros sistemas de monitoreo para comprender lo que sucede en niveles más profundos.

Las estructuras observadas en el volcán Popocatépetl equivalen a 30 kilómetros por debajo del nivel del mar, casi en el límite con el manto terrestre.

Investigación con reconocimiento internacional

Los resultados fueron publicados en el estudio “Automated seismo-volcanic event detection applied to Popocatépetl using machine learning”, en el Journal of Volcanology and Geothermal Research.

Además, otro artículo titulado “Impact of Machine Learning Phase Picking on Seismic Tomography at Popocatépetl Volcano, Mexico” se encuentra en proceso de revisión en el Journal of South American Earth Sciences.

El siguiente paso en la investigación

Bernal Manzanilla explicó que ahora el equipo analizará cuánta energía pierden las ondas sísmicas al viajar hacia la superficie. Si atraviesan zonas con material más caliente, la pérdida de energía es mayor que en regiones frías, lo que permitirá confirmar la precisión de la tomografía obtenida mediante inteligencia artificial.

