SSPC alerta por fraudes en rentas publicadas en redes sociales y emite recomendaciones

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó sobre el incremento de fraudes en anuncios de renta de viviendas difundidos a través de redes sociales, y emitió una serie de recomendaciones para evitar que las personas sean víctimas de este tipo de estafas.

De acuerdo con la SSPC, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, los estafadores suelen operar mediante publicaciones que ofrecen inmuebles a precios considerablemente bajos, acompañadas de fotografías y descripciones atractivas para captar la atención de posibles arrendatarios.

Así operan las estafas de renta en redes sociales

Según la dependencia, una vez que las personas muestran interés en el anuncio, el contacto se traslada a aplicaciones de mensajería instantánea, donde los presuntos arrendadores utilizan identificaciones falsas, contratos apócrifos y solicitudes de depósitos adelantados.

Los anticipos solicitados pueden ir desde montos pequeños hasta pagos equivalentes a varios meses de renta, bajo el argumento de “apartar” la propiedad antes de firmar un contrato. Sin embargo, tras realizar el pago, los anuncios son eliminados y los supuestos arrendadores dejan de responder, consumando el fraude.

Recomendaciones de la SSPC para evitar fraudes al rentar una vivienda

Ante este panorama, la SSPC difundió una serie de medidas preventivas para quienes buscan rentar un inmueble:

Verificar la identidad del arrendador, solicitando una identificación oficial y confirmando que el nombre coincida con los documentos de escritura o el Registro Público.

Comprobar que la propiedad esté registrada a nombre del anunciante en el Registro Público de la Propiedad.

Realizar una visita presencial al inmueble o, en su caso, una videollamada en tiempo real donde se muestre toda la vivienda y su exterior.

Desconfiar de precios sospechosamente bajos, ya que suelen ser una señal de alerta de fraude.

Evitar pagos adelantados sin haber firmado un contrato de arrendamiento con condiciones claras.

No cerrar acuerdos únicamente por redes sociales o mensajería instantánea.

Proteger los datos personales y no compartir información sensible o bancaria sin confirmar la legitimidad del arrendador.

Utilizar métodos de pago rastreables, como transferencias bancarias a cuentas que estén a nombre del arrendador.

Solicitar datos de contacto verificables, como teléfonos fijos, dirección de oficina o referencias comprobables.

¿Dónde denunciar o pedir orientación?

La SSPC recordó que, en caso de requerir orientación o presentar una denuncia, las personas pueden comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética de su entidad, un servicio que es seguro y confidencial.

Si no se cuenta con el número correspondiente, este puede consultarse en el directorio de la Ciberguía disponible en el sitio oficial de la SSPC.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de fortalecer el uso responsable de la navegación en línea y prevenir los ciberdelitos que vulneran la seguridad de los usuarios a través de aplicaciones y redes sociales.

