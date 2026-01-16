WhatsApp permitirá añadir una foto de portada a los perfiles personales

GENERANDO AUDIO...

¡No te pierdas esta novedad de WhatsApp para 2026! | Foto: Reuters

WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea, planea incluir una nueva función para que los usuarios puedan añadir una imagen de portada además de su foto de perfil, permitiendo una mayor personalización de su cuenta personal, de acuerdo con el portal WABetaInfo.

Cabe destacar que esta medida ya estaba disponible para las cuentas empresariales con la beta para Android 2.25.32.2, y ahora la app de Meta plantea ampliar esta opción a todos los usuarios.

¡WhatsApp prueba las fotos de portada!

La más reciente versión beta de WhatsApp para iOS 26.1.10.71, disponible con el programa TestFlight, se pueden probar las nuevas funciones antes de su lanzamiento general, incluyendo las fotos de portada.

De esta forma, WhatsApp se une a la tendencia de añadir una imagen adicional a los perfiles de los usuarios, como pasa en otras redes como X, Facebook o LinkedIn con los encabezados.

Los usuarios podrán añadir esta imagen desde los ajustes de perfil de la misma forma en la que pueden cambiar su imagen principal, según WABetaInfo.

Esta función es una más de las que está implementando Whatsapp para aumentar la personalización de los usuarios, como las etiquetas en los chats grupales, que permiten la identificación de los miembros con su rol.

Hasta el momento, Meta no ha confirmado el lanzamiento general de esta función y si estará disponible únicamente para dispositivos iOS.

Conoce más funciones de WhatsApp para este inicio de año

En este inicio de año, WhatsApp anunció la llegada de nuevas funciones a los chats en grupo, los cuales facilitan la conexión con las personas, sin importar el dispositivo que tengan, según anunció la app en su blog oficial.

“Ya sea que quieras compartir tus propósitos para el nuevo año, preparar esa celebración especial que se aproxima o planificar cómo ganar la liga de fútbol, puedes hacerlo fácilmente”. WhatsApp

El pasado 7 de enero, la plataforma presentó las siguientes funciones que mejoran aún más la experiencia de conexión y expresión en los chats en grupo.

Etiquetas de miembro : se trata de una etiqueta para que el grupo sepa cuál es tu rol y puedes personalizarla para cada grupo del que formas parte. Así, puedes ser “el papá de Ana” en un grupo y “arquero” en otro.

: se trata de una etiqueta para que el grupo sepa cuál es tu rol y puedes personalizarla para cada grupo del que formas parte. Así, puedes ser “el papá de Ana” en un grupo y “arquero” en otro. Stickers de texto : Para los mensajes que quieres que realmente se destaquen, ahora puedes convertir cualquier palabra en un sticker. Para ello, escribe el texto que quieras en la búsqueda de stickers. También puedes añadir stickers recién creados directamente a tus paquetes de stickers en lugar de primero tener que enviarlos en un chat.

: Para los mensajes que quieres que realmente se destaquen, ahora puedes convertir cualquier palabra en un sticker. Para ello, escribe el texto que quieras en la búsqueda de stickers. También puedes añadir stickers recién creados directamente a tus paquetes de stickers en lugar de primero tener que enviarlos en un chat. Recordatorios de eventos: Ahora, cuando creas y envías un evento en un chat en grupo, puedes configurar recordatorios personalizados para los invitados. Esto ayuda a que todos recuerden ir a la fiesta que estás organizando o conectarse a la llamada a la hora correcta, según el tipo de evento.

Estas nuevas actualizaciones se suman a una serie de funciones increíbles que lanzamos a lo largo de los años para unir más a los grupos, como compartir archivos grandes de hasta 2 GB, archivos multimedia HD, pantallas compartidas, chats de audio y mucho más.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.