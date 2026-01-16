Imágenes inéditas muestran rescate de María Corina Machado en Venezuela

GENERANDO AUDIO...

María Corina Machado fue sacada de Venezuela. Foto: Reuters

La fundación Grey Bull, responsable de la operación para sacar a María Corina Machado de Venezuela, difundió un video inédito del rescate de la líder opositora, previo a su salida del país, a su asistencia para recibir el Premio Nobel de la Paz y antes de la caída de Nicolás Maduro.

Las imágenes, que ya circulan en redes sociales, documentan el momento en que Machado establece su primer contacto con integrantes de la organización, cerca de las costas de Curazao, tras una operación realizada bajo estrictas medidas de hermetismo y seguridad.

El primer contacto y la confirmación de su rescate

El video, con una duración aproximada de 2 minutos, inicia con los integrantes del grupo —formado por veteranos— coordinando el primer acercamiento. Minutos después, Machado aparece en escena y confirma su estado.

“Hola, soy María Corina Machado y estoy a salvo y muy agradecida con Grey Bull”, se le escucha decir en la grabación.

Vigilancia y coordinación previa a la salida

El material también incluye el testimonio de uno de los integrantes de la organización, identificado como Brian, quien relata los momentos previos al rescate y la vigilancia de los puntos clave en la ruta de escape.

“Hoy es 9 de diciembre. Los chicos y yo estamos en Curazao, saliendo en un barco para buscar a María Corina Machado. Llevamos aquí más de un mes entrando y saliendo de la región, trabajando en operaciones en Venezuela, pero este es el gran reto”, señala.

En otro fragmento, describe la falta de comunicación con una de las embarcaciones involucradas:

“Hace tiempo que no sabemos nada del barco uno, pero no tienen comunicación. Así que nos quedaremos aquí un rato y, bueno, es lo que hay”.

El momento final del encuentro

Más adelante, el video muestra la coordinación final para completar la misión. En una breve interacción, uno de los rescatistas le pregunta a Machado si lleva equipaje.

“¿Tienes una maleta o un bolso?”, cuestiona. “Sí, tengo una… estoy hablando por teléfono”, responde la opositora.

Las imágenes concluyen con una fotografía de María Corina Machado junto a los integrantes de la organización que participaron en la operación.

Una salida bajo hermetismo extremo

De acuerdo con los reportes sobre la operación, la salida de Machado de Venezuela se realizó bajo estrictas medidas de sigilo: cruzó controles militares, se embarcó en una travesía nocturna por el mar Caribe y viajó sin equipaje visible.

Información publicada por The Wall Street Journal señala que Machado inició su desplazamiento disfrazada y con peluca, salió desde las afueras de Caracas hacia un pueblo pesquero y atravesó al menos 10 puestos de control militar.

Hasta el momento, pese a que Machado ha expresado su deseo de regresar a Venezuela, no se ha confirmado si volverá al país tras la caída de Nicolás Maduro, quien fue detenido en una operación militar, acusado de delincuencia organizada y trasladado a Nueva York para enfrentar juicio.

