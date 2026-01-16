“Que no discriminen a la gente”, pide Ana Victoria, la primera abogada con síndrome de Down en el mundo

GENERANDO AUDIO...

Ana Victoria, primera abogada con síndrome de Down del mundo. Foto: Omar Hernández

Ana Victoria Espino, abogada con síndrome de Down, egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se convirtió en la primera persona en el mundo con esta condición en concluir la carrera de Derecho, con el objetivo de apoyar a personas con discapacidad y a quienes enfrentan exclusión social.

Ana Victoria Espino y su paso por la Universidad Autónoma de Zacatecas

Durante su formación en la Universidad Autónoma de Zacatecas, Ana Victoria contó con el apoyo de su madre, Marisol De Santiago, quien cursó una licenciatura en Educación para fungir como tutora académica y acompañarla como maestra sombra dentro de la institución.

Marisol de Santiago, madre de Ana explicó:

“Vivió discriminación en el trato de algunos maestros, pero ella fue fuerte. Tenía claro que quería ser abogada y que ése era el camino”.

Abogada con síndrome de Down y el llamado contra la discriminación

Tras concluir la carrera, Ana Victoria Espino, abogada con síndrome de Down, hizo un llamado a no discriminar a las personas con discapacidad y a promover su participación plena en la sociedad.

“Que no discriminen a la gente, porque somos gente buena y debemos ser empoderadas”, expresó.

Actualización profesional y desarrollo artístico de Ana Victoria Espino

Además de continuar su actualización en temas de Derecho, Ana Victoria ha desarrollado una carrera paralela en las artes visuales. Bajo el seudónimo de Tory, ha presentado exposiciones de pintura en espacios como la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

“Pinto cuadros, he expuesto en la Ciudad de México y estoy muy feliz pintando y ejerciendo el Derecho”, afirmó Ana Victoria.

Apoyo familiar en la trayectoria de Ana Victoria Espino

El respaldo de sus padres y hermanos fue determinante desde la infancia. Ana Victoria señaló que sus hermanos la apoyaron de manera constante para alcanzar sus metas personales y profesionales.

