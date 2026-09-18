WIRED Futures, el evento que explora la tecnología y la creación de contenido llega a México

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Mael Vallejo explica los temas en WIRED Futures. Foto: UnoTV | Getty Images

WIRED Futures, un evento que reúne a expertos en tecnología, creadores de contenido y figuras como Diego Boneta y Eréndira Ibarra, llega a México el próximo 30 de septiembre en INSPACE Polanco, en la Ciudad de México.

En entrevista con Uno TV, Mael Vallejo, editor de WIRED en español explicó que la intención del encuentro es precisamente acercar al público a las transformaciones tecnológicas que ya están ocurriendo y a las que podrían marcar el futuro de los próximos años.

“Para nosotros es muy importante el poder decir, el poder entender el futuro y explicárselo a la audiencia; que puedan salir de ahí diciendo: ‘Ya entiendo mucho más qué es lo que va a estar pasando hoy y qué es lo que va a pasar en cinco años’”, señaló Vallejo.

Para el editor, uno de los principales retos es dejar de mirar la tecnología únicamente desde los dispositivos que utilizamos y comprender cómo atraviesa prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana.

“La tecnología toca todos los temas de forma transversal y también puede ser accesible”, afirmó.

Inteligencia artificial: entender qué puede hacer y qué no

La inteligencia artificial será uno de los grandes temas de WIRED Futures, donde se abordarán sus límites, los riesgos de utilizarla y las nuevas habilidades que las personas necesitan desarrollar para convivir con estas herramientas a través de los temas expuestos por especialistas y de experiencias en el evento.

Vallejo considera fundamental entender que los modelos de IA trabajan con grandes cantidades de información y que sus resultados no significan que estén generando conocimiento nuevo.

“El problema es que la IA no genera conocimiento. Hay que entenderlo desde ese lugar”, explicó.

Pero el cambio también implica aprender a utilizar estas herramientas, por lo que se tendrá que entender que es necesario desarrollar nuevas habilidades, entre ellas, cómo formular instrucciones para una IA y cómo revisar sus respuestas.

Por ello, WIRED Futures llevará esta idea a la práctica mediante workshops, entre ellos uno con especialistas de Gemini, para que los asistentes puedan conocer de manera directa cómo funcionan estas herramientas.

Los retos de la IA y las nuevas tecnologías

El avance tecnológico también está modificando la educación de niños y adolescentes, mismos que están creciendo en un entorno digital distinto al de generaciones anteriores y utilizan la inteligencia artificial para actividades escolares.

El desafío, de acuerdo con Vallejo, está en encontrar un equilibrio, debido a que existe el riesgo de dejar de ejercitar determinadas capacidades.

“Si todos se lo vamos a pedir a un modelo de lenguaje, pues va a haber ciertas conexiones neuronales que no vamos a hacer”, advirtió.

La tecnología también abre nuevos desafíos en materia de ciberseguridad, tema que es necesario abordar en México y parte del continente debido a su importancia y los constantes ciberataques.

“México en América Latina es el país que más ciberataques recibe sobre todo en tema de industria Fintech y en gobierno. Es decir, es un problema serio”. Mael Vallejo, editor WIRED en Español

Al mismo tiempo, explicó que la inteligencia artificial puede facilitar la generación de código, modificando la manera en que pueden realizarse determinados ataques, aunque estas mismas herramientas también pueden emplearse para fortalecer la ciberseguridad.

Por ello, otro de los debates será la regulación de la inteligencia artificial y la necesidad de establecer con mayor claridad para qué deben utilizarse estos sistemas y cuáles son sus riesgos.

“¿Para qué sí los queremos utilizar y cuáles son los riesgos que conlleva el tenerlos en nuestro día a día?”, cuestionó.

Creadores, super apps y una nueva forma de vivir la tecnología

El futuro tecnológico está cambiando la manera en que las personas consumen información y entretenimiento, muestra de ello son los creadores de contenido que han pasado de las redes sociales a otros espacios como el cine y la televisión, mientras que para las generaciones más jóvenes las plataformas digitales son parte central de su vida cotidiana.

“Los creadores de contenido hoy en México son la fuente principal de información”, afirmó Vallejo.

Por lo que WIRED Futures también analizará esta transformación y la responsabilidad social que implica para quienes tienen grandes audiencias, además de explorar cómo las plataformas digitales se están convirtiendo en una nueva forma de cultura popular.

“Saber cómo estamos relacionándonos con estos creadores y también cuál es la expectativa que ellos tienen respecto a su oficio”. Mael Vallejo, editor WIRED en Español

Otro ejemplo de la relación entre el futuro tecnológico y los cambios que estamos viendo son las super apps, aplicativos que concentran distintas actividades en un mismo lugar.

Vallejo explicó que ya existen desarrollos de este tipo en México y otros países de América Latina, y que la expansión de estas tecnologías puede llegar a modificar actividades tan cotidianas como pedir comida, solicitar transporte o incluso tramitar un préstamo.

“Son cosas que creo que estamos dando por sentado, pero que también tienen una implicación real en nuestro día a día”, señaló.

También destacó que es importante entender que la mirada latinoamericana será otro elemento destacado de la conversación sobre las tecnologías, porque no todos los retos tecnológicos de México y América Latina son iguales a los de Estados Unidos o Europa, particularmente en asuntos como la regulación de IA o las mencionadas super apps.

El futuro también está fuera de la Tierra

WIRED Futures también abordará la exploración espacial, un sector en el que actualmente participan gobiernos y empresas privadas pero que está significando un salto importante en los avances y la innovación.

Vallejo destacó en este tema que existe una nueva carrera por regresar a la Luna y continuar la exploración fuera de la Tierra, además de ser una industria que desarrolla nuevas tecnologías alrededor de estos proyectos.

“El futuro también no lo vemos sin la exploración espacial”, afirmó.

La intención del evento es precisamente conectar estos temas que van desde las fintech y super apps hasta el audio, creación de contenido, inteligencia artificial y espacio.

Las diferentes conversaciones buscan mostrar que la tecnología no avanza de manera aislada y que tienen una relación cada vez más inmersa en otros temas que se están volviendo de coyuntura.

La violencia digital será un tema que se abordará en WIRED Futures

Un ejemplo es la violencia digital, la educación y las infancias, asuntos que serán abordados con el apoyo de ONU Mujeres, para analizar cómo las transformaciones tecnológicas también pueden generar nuevos problemas sociales.

“Tendremos un panel con ONU Mujeres para hablar, por ejemplo, de la violencia de género digital y entender cómo podemos saber que existe y cómo podemos contrarrestarla”. Mael Vallejo, editor WIRED en Español

Mael consideró que “no se puede pensar en un futuro lleno de violencia digital, en la que hombres y mujeres crezcan ejerciendo estas violencias”.

Así será WIRED Futures

WIRED Futures plantea una conversación que va más allá de preguntarse qué dispositivo o herramienta aparecerá próximamente, pues el objetivo es entender cómo la tecnología está cambiando el presente, para donde va el futuro y qué habilidades, reglas y decisiones serán necesarias.

Las activaciones y talleres programados mostrarán una relación practica con las tecnologías e innovaciones, para que la gente pueda obtener conocimiento como realizar prompts y conocer detalles concretos de la inteligencia artificial, así como acercarse más a sus usos prácticos.

La distribución de WIRED Futures se dará en cuatro grandes áreas:

Experiencias inmersivas : tres espacios temáticos que definen la arquitectura del evento

: tres espacios temáticos que definen la arquitectura del evento Experiencias sensoriales : una zona para conectar la tecnología, innovación y percepción humana en un recorrido interactivo

: una zona para conectar la tecnología, innovación y percepción humana en un recorrido interactivo Main Stage : el escenario principal donde estarán los líderes de opinión, especialistas, influencers y famosos exponiendo

: el escenario principal donde estarán los líderes de opinión, especialistas, influencers y famosos exponiendo Body Lab: un espacio para visualizar y entender el cuerpo desde la información, datos biométricos, movimiento y rendimiento

Invitados a Wired Futures

Diego y Natalia Boneta (cofundadores de Three Amigos Productions)

(cofundadores de Three Amigos Productions) Daniel Vogel (CEO Bitso)

(CEO Bitso) Juan A. Panamá (director DiDi LATAM)

(director DiDi LATAM) Paulo Rebolledo (vicepresidente Senior de Rappi)

(vicepresidente Senior de Rappi) Skabeche (creadores de contenido)

(creadores de contenido) Gonzok (creador de contenido)

(creador de contenido) Ary Tenorio (creadora de contenido)

(creadora de contenido) Karla Agis (Culture & Trends Lead en YouTube)

(Culture & Trends Lead en YouTube) Omar L. Escarpulli (CRO de OCESA)

(CRO de OCESA) Gina Jaramillo (escritora y locutora)

(escritora y locutora) Diego Alfaro (creador de contenido)

(creador de contenido) Alejandro Zamora (especialista de Chicos.net)

(especialista de Chicos.net) Juan P. de Velasco (Marketing & Commercial director en Coca-Cola FEMSA)

(Marketing & Commercial director en Coca-Cola FEMSA) Marion Reimers (periodista)

(periodista) Priscila Arias “La Fatshionista” (creadora de contenido)

(creadora de contenido) Claudia del Pozo (CEO de EON Institute)

(CEO de EON Institute) Eréndira Ibarra (actriz)

(actriz) Eleonora Betancur (ONU Mujeres)

(ONU Mujeres) Gerónimo Ávila (CEO de Sonoro Media)

(CEO de Sonoro Media) Alexandro Álvarez (director de Marketing & Content Strategy de Sony)

El encuentro será gratuito y abierto al público, con registro previo, pero con cupo limitado en un horario de las 13:00 a las 21:00 horas.

Te dejamos la dirección por si deseas acudir.

Lago Andromaco 84, Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, CDMX

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