Científicos descubren un planeta naciente; tiene hasta cinco veces la masa de Júpiter

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¿Qué se sabe del planeta naciente? Foto: Simulación computacional | Aníbal Sierra

Un planeta naciente que tiene hasta cinco veces la masa de Júpiter fue detectado recientemente por un equipo internacional de científicos, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La investigación encontró evidencia de su presencia en una región del disco de gas y polvo que rodea a la estrella J16120, ubicada a unos 430 años luz de la Tierra.

¿Cómo fue el descubrimiento del planeta naciente?

El hallazgo comenzó cuando los investigadores observaron que el gas alrededor de J16120 se comportaba de una manera inusual.

En una región del disco, el gas gira más rápido de lo esperado, mientras que en otra lo hace más lento. Además, justo en la frontera entre ambas zonas aumenta la dispersión de las velocidades, como si algo estuviera alterando el movimiento del material.

El comportamiento coincidió con las características que los científicos habían predicho en simulaciones computacionales realizadas en 2019 para estudiar cómo debería comportarse el gas de un disco si dentro de él hubiera un planeta en formación.

La investigación fue liderada por Aníbal Sierra Morales, del Instituto de Astronomía (IA-UNAM). “Se trata de un planeta en nacimiento –protoplaneta– de unas cuatro o cinco veces la masa de Júpiter”, explicó.

El investigador señaló que se trata de una de las primeras detecciones de un planeta en formación mediante el método del ensanchamiento de líneas moleculares.

De acuerdo con el científico, las simulaciones de 2019 habían predicho que la formación de un planeta podría generar un aumento en la dispersión de las velocidades del gas. Ahora, las observaciones realizadas en J16120 ofrecen evidencia que coincide con esa predicción.

El gas alrededor de la estrella reveló al protoplaneta

Para estudiar el sistema, el equipo utilizó información obtenida en 2023 con el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), un conjunto de radiotelescopios ubicado en el desierto de Atacama, en Chile.

Con esos datos, los investigadores obtuvieron imágenes del disco que rodea a J16120 y posteriormente construyeron un modelo computacional para describir cómo debería girar el gas si no existiera ninguna perturbación.

Al comparar ese modelo con las observaciones, encontraron desviaciones localizadas que apuntaban hacia la presencia de un planeta en formación.

“Las diferencias que encontramos fueron significativas, ya que un pixel anómalo podría ser simplemente un error o ruido de las observaciones, pero una estructura a gran escala no puede ser sólo casualidad”, explicó Sierra Morales.

El investigador agregó que el posible planeta también ha sido buscado mediante diferentes trazadores y observaciones, y varios métodos han encontrado evidencia consistente con su presencia.

¿Dónde está el planeta naciente?

Las nuevas observaciones indican que el protoplaneta se encuentra aproximadamente a 32 unidades astronómicas del centro de J16120.

Una unidad astronómica corresponde aproximadamente a la distancia promedio entre la Tierra y el Sol.

El estudio señala además que otros tres equipos de investigación detectaron de manera independiente señales en esa misma región, un punto brillante en el infrarrojo, emisión de hidrógeno alfa y emisión de polvo en longitudes de onda milimétricas.

Estas observaciones refuerzan la evidencia de que en el disco de J16120 existe un objeto masivo en proceso de formación.

“Es un caso muy único de estudio, porque lo estamos detectando con métodos diferentes, con observaciones totalmente independientes, y en todos los casos aparece alguna evidencia de que hay un planeta en formación, lo cual es muy difícil de lograr desde el punto de vista observacional”, comentó el investigador.

¿Qué sigue en la investigación del protoplaneta?

Aunque las observaciones actuales aportan evidencia de la presencia del planeta en formación, los investigadores continuarán estudiando el sistema para conocer mejor sus características.

Una de las siguientes líneas de investigación será realizar nuevas observaciones con diferentes trazadores químicos para determinar si el gas que rodea al posible planeta presenta una temperatura mayor.

Sierra Morales explicó que esto proporcionaría otro método para confirmar su existencia.

Además, los investigadores buscarán evidencia de sus características mediante observaciones con el telescopio SPHERE, en colaboración con otros científicos del Instituto de Astronomía.

Los datos de estas observaciones llegarán a mediados de 2027, por lo que el estudio de J16120 continuará para conocer mejor cómo se desarrolla este planeta mientras todavía se encuentra en proceso de formación.

El trabajo reúne a investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM y de universidades e instituciones de Reino Unido, Estados Unidos, Chile, Italia, Alemania y China, además de los observatorios Europeo Austral y ALMA.

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