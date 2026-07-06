¿Y si hacemos un muñeco? Difunden imagen de asteroide con forma de muñeco de nieve

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Representación de la sonda espacial DART Foto: Getty

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA)reveló este lunes una serie de imágenes del asteroide Torifune, el cual parece tener la forma de un muñeco de nieve. Las fotografías fueron capturadas por la sonda espacial japonesa Hayabusa2.

La sonda espacial, que tiene el tamaño de un refrigerador, rozó la roca espacial en una misión que busca demostrar la capacidad para desviar asteroides que puedan ser potencialmente peligrosos lejos del planeta.

Asteroide con forma de muñeco de nieve

La imagen fue difundida por la JAXA, por lo que uno de sus científicos, Yuya Mimasu, habló a los medios sobre lo que esto significa.

“En el momento en que vi realmente esta imagen y los datos científicos… de verdad me puso la piel de gallina, pareció un muñeco de nieve”. Yuya Mimasu

La imagen del asteroide fue tomada por una cámara telescópica que muestra dos objetos redondos unidos.

“En realidad se pueden ver las rocas… De verdad no esperaba poder tomar una foto como esta, así que estoy absolutamente en las nubes”. Yuya Mimasu

Esta misión llega después de que la NASA, en 2022, buscara cambiar la órbita del asteroide Dimorphos, impactándolo directamente.

Detalles sobre la sonda Hayabusa2

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) explica en su página que la sonda Hayabusa2 fue lanzada en diciembre de 2014, con la misión de explorar el asteroide Ryugu, del cual trajo muestras en 2020.

El 5 de julio de 2026 Hayabusa2 realizó con éxito el sobrevuelo del asteroide Torifune.

¿Qué son los asteroides?

La NASA define a un asteroide como los restos rocosos de la formación inicial del sistema solar. Hasta julio de 2021, se tenía un recuento de un millón 97 mil 148 asteroides conocidos.

La mayoría se ubican entre Marte y Júpiter y pueden variar de tamaño, siendo Vesta el más grande, con un diámetro aproximado de 530 kilómetros, mientras que hay algunos con un ancho de menos de 10 metros.

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