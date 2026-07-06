Imágenes satelitales muestran humo y llamas de los incendios forestales en Europa tras ola de calor

GENERANDO AUDIO...

Así se ven los incendios forestales de Europa desde el espacio | Foto: Reuters

Imágenes satelitales, captadas por Planet Labs este domingo 5 de julio, revelaron que el humo y las llamas de incendios forestales elevándose sobre zonas de Francia, Portugal y España, así como terrenos calcinados, son visibles desde el espacio.

Las olas de calor registradas a principios del verano en Francia y en toda Europa occidental durante los meses de mayo y junio han abrasado vastas extensiones de terreno, dejándolas especialmente vulnerables a los incendios forestales este año.

¡Imágenes satelitales captan incendios forestales en Europa!

Las imágenes satelitales de Planet Labs, retomadas por la agencia Reuters, mostraron columnas de humo y zonas de terreno quemado en las siguientes regiones de Francia:

Die, Auvernia-Ródano-Alpes, Francia

Lédenon, Occitania, Francia

Fuente: Planet Labs

Satellite imagery showed smoke and flames from wildfires rising above areas in France, Portugal and Spain, as well as burned areas of land https://t.co/h5pfoYDeYq pic.twitter.com/q2AjMe0GfV — Reuters (@Reuters) July 6, 2026

En España, cerca de Ribota en la provincia de León, las imágenes mostraban columnas de humo, mientras que en la región portuguesa del Norte, precisamente en Famalicão, se podían apreciar zonas de terreno calcinado.

Evacúan a miles por incendios forestales en Europa

Los incendios forestales que azotan el sur de Europa obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares y llevaron a las autoridades a prohibir la presencia de espectadores en la Etapa 3 del Tour de Francia del lunes, que se vio amenazada por uno de esos incendios.

Cientos de bomberos están combatiendo fuegos que ya arrasaron más de 20 mil hectáreas en Portugal, España, Francia, Grecia y otros países.

En Francia, un incendio que se declaró el sábado por la noche obligó a modificar el Tour y a evacuar a 10 mil personas, tras haberse propagado por 4 mil 600 hectáreas, según las autoridades.

La Comisión Europea anunció el envío de cuatro bombarderos de agua que debían llegar este lunes desde Chipre y Suecia, según indicó en X Ursula von der Leyen, presidenta de esa instancia, brazo ejecutivo de la UE.

Setecientos bomberos se movilizaron en el departamento meridional de Pirineos Orientales, que tendrán que lidiar con las llamas en medio de unas condiciones meteorológicas desfavorables, con viento, sequedad atmosférica y altas temperaturas.

Cinco personas resultaron heridas a causa del incendio, entre ellos dos bomberos, y 50 edificios se vieron afectados, según el prefecto de Pirineos Orientales, Pierre Regnault de la Mothe.

El prefecto aludió a una “situación muy difícil” y el domingo anunció que la tercera etapa del Tour de Francia, entre España y Francia, se celebraría este lunes “sin público” en la parte francesa, a causa de la movilización de los servicios de rescate.

Como otros quince departamentos, Pirineos Orientales continúa en alerta naranja por ola de calor este lunes. El mercurio podría alcanzar en algunos lugares los 40 ºC.

Atribuyen los incendios a la ola de calor en Europa

En España, la ola de calor azota sobre todo al sur y al norte del país y debería durar “al menos hasta el miércoles”, según apuntó este lunes la Agencia Nacional de Meteorología (Aemet).

En algunos puntos de Andalucía, en el sur de España, el domingo llegaron a estar a 43 ºC, así como en Extremadura, en el centro-oeste. En Pamplona se espera que los termómetros marquen hasta 39 ºC este lunes, cuando empiezan los San Fermines.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, dijo que el riesgo de incendios es “muy alto” por el “calor intenso que continuará prácticamente toda la semana“.

En Cataluña, en el noreste peninsular, los bomberos continúan vigilando de cerca un incendio forestal cerca de Gerona. El viernes, el humo empezó a amenazar las turísticas playas de la Costa Brava y llegó hasta la isla de Mallorca, a más de 250 km.

Y en Portugal, donde cuatro regiones del norte y del centro están en alerta roja por calor, las llamas devoraron al menos 13 mil hectáreas de vegetación en Vouzela, en el norte, según las autoridades.

En Grecia, un incendio forestal arrasó dos fábricas en Tesalónica, en el norte, lo que obligó a las autoridades a evacuar las inmediaciones y a instar a los vecinos de mantener las ventanas cerradas.

También se registraron incendios de gran magnitud en la isla de Hvar, en Croacia, y en Tale, Albania.

Europa registró temperaturas récord durante una ola de calor en junio, que habría sido “virtualmente imposible” sin el cambio climático, según el grupo de científicos agrupados en World Weather Attribution.

En 2025, la superficie arrasada por los incendios forestales en Europa alcanzó un millón 34 millones 550 hectáreas, un récord.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.