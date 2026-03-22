18 estados del país tendrán lluvia este domingo, según SMN

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Lluvia se prevé en 18 estados para este domingo. Foto: Cuartoscuro

Para este domingo 22 de marzo, canales de baja presión, una circulación ciclónica, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Guerrero y Oaxaca; chubascos en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas, y lluvias aisladas en Colima, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todas las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional. Asimismo, continuará la onda de calor en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, finalizando en Sonora.

¿Dónde lloverá este domingo 22 de marzo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Colima

Morelos

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Nayarit

Zacatecas

Hidalgo

Ciudad de México

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 22 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Sonora

Sonora 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 ° C: Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Puebla, Campeche y Yucatán

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y parcialmente nublado; por la tarde, templado y chubascos. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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