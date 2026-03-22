De la Fuente recalca ante la CELAC, México mantendrá el apoyo humanitario hacia Cuba

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Foto: SRE

México continuará con su política de ayuda humanitaria en solidaridad con Cuba, aseguró el canciller Juan Ramón de la Fuente en el marco de la X Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Bogotá, Colombia.

Asimismo, llamó a los demás países de América Latina y el Caribe a “hacer todo lo que esté a su alcance para articular una respuesta más contundente, de mayor concertación, más solidaridad, más generosidad y más acción colectiva, ya que el contexto obliga a reafirmar ese propósito no sólo como aspiración, sino como urgencia”.

¿Qué dijo De la Fuente sobre Cuba?

Durante su participación en la cumbre de la CELAC, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, se pronunció no solo por una respuesta unificada en torno a los cambios mundiales, sino que también aseguró que nuestro país continuará la ayuda humanitaria hacia Cuba.

“Asimismo, refrendó los principios constitucionales de nuestra política exterior sobre la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, y la solución pacífica de las controversias”

Juan Ramón de la Fuente / canciller

Declaraciones que se realizaron a la par de la partida, desde Isla Mujeres, de dos embarcaciones, y una tercera desde Yucatán con casi 30 toneladas de ayuda rumbo a Cuba, como parte del convoy internacional “Nuestra América”.

Ello, cuando la isla caribeña enfrenta su segundo apagón nacional en menos de una semana, en medio del bloqueo energético que Estados Unidos impone sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel, con quien ya negocia.

Mientras que, respecto a su discurso, el canciller destacó que “muchos de los cambios que experimenta el mundo se traducen en preocupaciones cotidianas para nuestros pueblos, en el precio de los alimentos, en la escasez de medicamentos y de vacunas, o en la escasez del combustible y la precariedad de algunos de los servicios básicos”.

A la vez que recordó que la CELAC es la única organización regional que incluye a todos los países del continente, llamando a retomar y apuntalar la agenda mexicana para fortalecer la soberanía regional, que incluye:

Seguridad alimentaria

Mejor abastecimiento de vacunas y medicamentos

Prevención y gestión adecuada ante desastres naturales

Seguridad y transición energética

Impulso a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación

En tanto que destacó que la institución ya cuenta con los cimientos para combatir la “pobreza y el hambre, para mejorar los sistemas de salud y educación, para fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, para prepararnos y responder con oportunidad ante desastres naturales, entre otros retos”.

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