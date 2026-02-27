En marzo 2026, estos autos verifican en CDMX y Edomex
La verificación vehicular marzo 2026 aplica para unidades con engomado específico y terminación de placas determinada, conforme al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (CDMX) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México (Edomex).
A continuación, te detallamos qué autos deben cumplir con el trámite este mes.
CDMX
En la Ciudad de México, durante marzo corresponde verificar a los vehículos del bimestre febrero-marzo.
Engomado rosa | Placas terminación 7 y 8
Tienen hasta el 31 de marzo de 2026 para verificar
De acuerdo con el calendario oficial, este grupo puede realizar el trámite durante febrero y marzo, pero la fecha límite es el último día de marzo. No cumplir implica multa y posible restricción de circulación.
Edomex
En el Estado de México, el calendario también marca para marzo a los mismos vehículos.
Engomado rosa | Placas terminación 7 y 8
Tienen hasta el 31 de marzo de 2026 para verificar
La autoridad estatal establece que el periodo febrero-marzo concluye el 31 de marzo, por lo que los propietarios deben acudir a un verificentro autorizado antes de esa fecha para evitar sanciones.
Calendario primer semestre 2026
- Amarillo: 5 y 6 – enero-febrero
- Rosa: 7 y 8 – febrero-marzo
- Rojo: 3 y 4 – marzo-abril
- Verde: 1 y 2 – abril-mayo
- Azul: 9 y 0 – mayo-junio
