En marzo 2026, estos autos verifican en CDMX y Edomex

GENERANDO AUDIO...

Agenda cita con anticipación en verificentros autorizados. Foto: Cuartoscuro

La verificación vehicular marzo 2026 aplica para unidades con engomado específico y terminación de placas determinada, conforme al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (CDMX) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México (Edomex).

A continuación, te detallamos qué autos deben cumplir con el trámite este mes.

CDMX

En la Ciudad de México, durante marzo corresponde verificar a los vehículos del bimestre febrero-marzo.

Engomado rosa | Placas terminación 7 y 8

Tienen hasta el 31 de marzo de 2026 para verificar

De acuerdo con el calendario oficial, este grupo puede realizar el trámite durante febrero y marzo, pero la fecha límite es el último día de marzo. No cumplir implica multa y posible restricción de circulación.

Edomex

En el Estado de México, el calendario también marca para marzo a los mismos vehículos.

Engomado rosa | Placas terminación 7 y 8

Tienen hasta el 31 de marzo de 2026 para verificar

La autoridad estatal establece que el periodo febrero-marzo concluye el 31 de marzo, por lo que los propietarios deben acudir a un verificentro autorizado antes de esa fecha para evitar sanciones.

Calendario primer semestre 2026

Amarillo: 5 y 6 – enero-febrero

Rosa: 7 y 8 – febrero-marzo

Rojo: 3 y 4 – marzo-abril

Verde: 1 y 2 – abril-mayo

Azul: 9 y 0 – mayo-junio

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.