¡Abrígate! Se prevé frío de 5 a -10 grados en 24 estados del país para este martes

24 estados tendrán bajas temperaturas para este martes. Foto: Cuartoscuro

Para este martes 24 de febrero, el frente frío 37 se extiende sobre el Mar Caribe y dejará de afectar al país. No obstante, la masa de aire ártico que lo impulsó mantendrá condiciones para lluvias persistentes con acumulados intensos en regiones de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Campeche, mismas que podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones.

Asimismo, se pronostica ambiente frío a gélido al amanecer con posibles heladas en zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional. Por la tarde, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío 37 modificará sus características térmicas. Sin embargo, mantendrá viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo de Tehuantepec y rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en el noroeste de la República Mexicana.

¿Dónde lloverá este martes 24 de febrero?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla y la aguanieve podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 24 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas|

Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas| 30 a 35 ° C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Morelos y Puebla

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca

zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 80 a 100 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec

: istmo y golfo de Tehuantepec Viento de 30 a 60 km/h : Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz

: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de -2 a 0 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío por la mañana. Sin precipitaciones.

Mínima de -2 a 0 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío por la mañana. Sin precipitaciones. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, ambiente templado y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de -2 a 0 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

