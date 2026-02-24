SCJN confirma multa a Telemundo por el uso indebido de la imagen de Sandra Ávila, la “Reina del Pacífico”

GENERANDO AUDIO...

SCJN confirma multa por uso de imagen de Sandra Ávila. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la multa de 448 mil pesos impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a la cadena Telemundo Network por el uso indebido de la imagen de Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”.

El pleno declaró la constitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, que sancionan el uso de la imagen de una persona con fines de lucro sin autorización, y negó el amparo solicitado por la empresa.

Durante la sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz explicó que el IMPI sancionó a un medio de comunicación que utilizó la imagen de una persona para promocionar una producción televisiva.

“Impuso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a un medio de comunicación que utilizó la imagen de una persona sin su consentimiento para la promoción de una serie de televisión destacando que dicha producción se encontraba inspirada en la vida de esa persona”. Hugo Aguilar Ortiz, Ministro Presidente de la SCJN

Agregó que, tratándose de personas privadas, el derecho a la propia imagen tiene mayor protección frente a la libertad de expresión cuando la difusión no obedece a un interés público.

“Tratándose de personas privadas, el derecho a la propia imagen presenta una mayor resistencia frente al ejercicio de la libertad de expresión cuando la difusión no obedece a un interés público”, Hugo Aguilar Ortiz, Ministro Presidente de la SCJN

La ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que la imagen no se utilizó con fines informativos, sino comerciales.

“Los hechos muestran con claridad que la imagen no se usó para informar, sino para promocionar un producto televisivo con fines comerciales y, al no tratarse de un uso informativo, periodístico, por lo que la excepción legal simplemente no se actualizaría”. Lenia Batres Guadarrama, Ministra de la SCJN

El Alto Tribunal consideró que la difusión de la imagen para promocionar la serie “La Reina del Sur” no tuvo fines periodísticos ni de interés público, por lo que validó la sanción.

“Si bien el video en el que se muestran las imágenes de la tercera interesada se relaciona con una serie de ficción, es un producto comunicativo de tipo diverso, por lo que considero que no corresponde a esta corte pronunciarse sobre series de ficción, docuseries o productos audiovisuales diseñados para plataformas de entretenimiento que no son objeto directo de esta litis”, Sara Irene Herrerías Guerra, Ministra de la SCJN

De acuerdo con la defensa de Sandra Ávila, la determinación de la Corte abre la posibilidad de entablar un juicio en Estados Unidos, para demandar el cobro de las regalías de la serie.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.