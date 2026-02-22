Cae el “Mencho”, líder del CJNG durante acción federal, ve en vivo últimas noticias

| Corresponsales y Reporteros | Uno TV y Agencias

Foto: AFP

Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero durante un operativo encabezado por el Ejército en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco. Ve aquí en vivo, las últimas noticias y los estados afectados con bloqueos y violencia.

Funcionarios federales confirmaron a UnoTV que la acción se realizó en una de las principales zonas de influencia del grupo criminal. Por el “Mencho”, considerado uno de los objetivos prioritarios de las autoridades, se ofrecían recompensas de hasta 10 millones de dólares en Estados Unidos y 30 millones de pesos en México.

EN VIVO: Abaten al Mencho, líder del CJNG

Incendian vehículos en municipios del Istmo Esta mañana fueron incendiados al menos ocho vehículos en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. El primer incendio fue de un autobús de la línea OMISA. Un grupo armado atacó a la unidad, y tras el descenso de los pasajeros, le prendieron fuego en la carretera Juchitán- El Espinal. El segundo incendio fue de un vehículo particular en la carretera Juchitán – El Espinal, al igual que un vehículo particular en la calle Tecnológico en Juchitán. El cuarto incendio fue de una camioneta en la carretera Juchitán – Union Hidalgo, se acordonó la zona por las fuerzas policiales. Harfuch reconoce labor del Ejército El “Mencho”, líder del CJNG, murió tras operativo en Tapalpa, Jalisco, confirma la Defensa La Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre una operación militar en Tapalpa, Jalisco, en la que fue detenido Rubén “N”, alias “Mencho”, quien posteriormente perdió la vida tras resultar herido durante el enfrentamiento. No habrá conferencia del tema Informa SSC equipo de García Harfuch que hoy no habrá conferencia de prensa sobre el tema del Mencho. Aeropuertos de Jalisco operan con normalidad El Gabinete de Seguridad informa que los aeropuertos de Jalisco operan con normalidad. Los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones. Un automovilista reporta un bloqueo en el entronque de Palmarito y Quecholac, Puebla Código Rojo en Jalisco EE.UU. emite alerta en México por bloqueos y actividad delictiva La Embajada de Estados Unidos en México emitió este 22 de febrero de 2026 una Alerta de Seguridad, en la que pidió a sus ciudadanos resguardarse debido a bloqueos viales y actividad delictiva en diversas entidades del país. La alerta señaló que, por las operaciones de seguridad en curso, los ciudadanos estadounidenses en las zonas mencionadas deben resguardarse en sus hogares hasta nuevo aviso. Aeropuerto de Puerto Vallarta lanzó un aviso El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta lanzó un aviso dirigido a sus pasajeros ante posibles afectaciones en las vialidades cercanas a la terminal aérea, derivadas de la situación de seguridad que se vive en diversos puntos de j Jalisco esta mañana y que podría afectar la llegada de turistas al recinto portuario. A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la terminal aérea informó que, debido a “situaciones imprevistas en las rutas cercanas al aeropuerto”, se recomienda a los viajeros tomar precauciones adicionales al planificar su llegada. Disparan contra policías de Zapopan Una balacera registrada esta mañana de domingo en Periférico Norte y San Isidro en Zapopan, luego que sujetos armados dispararon en contra de policías de Zapopan por autos incendiados. Queman dos unidades de transporte en Acapulco La mañana de este domingo se registraron dos incendios en unidades de transporte en la zona conurbada del puerto de Acapulco. El primer de ellos se trató de un camión urbano de la ruta Sector 6- Hospitales, el cual fue incendiado por desconocidos cuando circulaba sobre la carretera federal México – Acapulco a la altura de la colonia Las Cruces. Según reportes, cerca de las 9:50 un grupo de hombres bajaron al conductor y pasajeros para luego rociar gasolina y prenderle fuego. Abaten a Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder de CJNG Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero durante un operativo encabezado por el Ejército en Jalisco. Funcionarios federales confirmaron a UnoTV que el operativo que tuvo lugar en el municipio de Talpa de Allende, considerado una de las zonas de influencia del “Mencho”, derivo en la muerte del líder criminal por el que autoridades de Estados Unidos y México ofrecían 10 millones de dólares y 30 millones de pesos, respectivamente. Violencia sacude Reynosa; retiran bloqueos tras quema de vehículos Momentos de tensión y miedo se vivieron este día en Reynosa, donde autoridades federales y estatales desplegaron un operativo para retirar bloqueos y restablecer la circulación tras reportes de quema de vehículos en distintos puntos de la ciudad y la zona Ribereña. A través del comunicado la Vocería de Seguridad, confirmó que fuerzas de seguridad trabajaron de manera coordinada para liberar vialidades estratégicas afectadas por los bloqueos. Derivado de diversos operativos del Gobierno Federal en Jalisco, se han registrado quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos de Guanajuato. Hasta el momento se tienen registrados estos hechos en Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón. No se registran personas lesionadas, pero sí daños materiales. La Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales, desplegó un operativo para salvaguardar a la población. La Secretaría de Seguridad y Paz reitera el llamado a la población para reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al número 089, y a mantenerse informados por canales oficiales. Gobernador de Michoacán también con mesas de seguridad En respuesta a la escalada de violencia que este domingo afectó a 21 puntos de Michoacán donde se reportaron bloqueos y quemas de unidades, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció la instalación inmediata de una mesa de seguridad con autoridades estatales y federales. Michoacán: delincuentes queman vehículos y bloquean 21 puntos en respuesta a operativo federal en Jalisco Una violenta reacción a un operativo federal llevado a cabo en Jalisco, donde se logró la detención de líderes delincuenciales, ha provocado una ola de violencia que se ha extendido a Michoacán, donde se reportan al menos 21 bloqueos con quema de unidades. Hasta las 10:00 horas de este domingo, los bloqueos se registran en la colindancia con el estado de Jalisco, la región Tierra Caliente y la región Lacustre. Gobernador de Jalisco confirma mesas de seguridad “Me encuentro encabezando la Mesa de Seguridad que sesionará de manera permanente, estamos en coordinación con fuerzas federales ante el operativo que llevan a cabo. Seguiremos informando”, señaló Pablo Lemus Navarro. Posteriormente, recomendó mantenerse en sus hogares hasta que se tenga la situación bajo control, estamos en plena coordinación con el Gobierno federal ante el operativo que realizaron en Jalisco. Amanece Michoacán con bloqueos y quemas de unidades en Tierra Caliente y colindancia con Jalisco Durante la mañana de este domingo, se reportan bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos de Michoacán, al igual que en estados vecinos como Jalisco y Colima. En la región de Tierra Caliente, pobladores informaron que hay al menos dos bloqueos en los municipios de Apatzingán, Buenavista y Aguililla. En la región colindante con Jalisco, en los municipios de Zamora, Jiquilpan, Ecuandureo, Tangamandapio y Sahuayo, también se registraron quemas de unidades de carga y cierres vehiculares; en la localidad de Camécuaro, municipio de Tangancícuaro, lugareños alertaron además sobre un enfrentamiento. Esta ola de violencia inició en el estado de Jalisco, donde delincuentes han incendiado cerca de 13 gasolineras y mantienen diversos bloqueos; también en el estado vecino de Colima se reportan hechos similares.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.





