Incierto, el destino final del “Mencho”: expertos dudan que familiares reclamen los restos

GENERANDO AUDIO...

El “Mencho”, líder del CJNG, fue abatido por autoridades. Foto: Reuters

El destino de los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en Jalisco, permanece en incertidumbre. Aunque el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que serían entregados a la familia que lo reclame, expertos en seguridad apuntan que es poco probable que suceda, debido a que la mayoría se encuentran presos o enfrentan procesos judiciales.

“No dudaría que haya algún intento de reclamarlo, quizás no de sus familiares, porque sus familiares todos están presos o extraditados, pero sí podría ser una ocasión de algún tipo de entierro mitológico o incluso la oportunidad de intentar hacer un atentado al momento de la entrega”, Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos

Por su parte, Manuel Balcázar, director de MB Iris-Consulting y especialista en inteligencia y seguridad nacional, explicó que legalmente se debe acreditar interés jurídico o parentesco para que el cuerpo del “Mencho” sea entregado.

“Tiene que mostrarse una parte que acredite el interés legal con relación al “Mencho”, ya sea en términos legales, ponerse un abogado o familiares, podría ser alguien allegado a la familia que tenga parentesco, y a partir de ahí ya les entregaría el cuerpo y determinarían lo conducente con sus restos mortales, ya sea inhumación o cremación, pero habría que esperar quién va a reclamar el cuerpo”, Manuel Balcázar

En caso de que nadie lo solicite, el destino final podría ser una fosa común, conforme a la ley, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación genética del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”.

“Sí estarían en disposición de honrarlo y demostrar un despliegue importante, pero esto resulta contraproducente, porque puede derivar en múltiples detenciones o agresiones de rivales, entonces tendrían que ser muy cautelosos en caso de que nadie reclame el cuerpo. Me parece que la opción más normal sería la fosa común”, Manuel Balcázar

El futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte del “Mencho”

Aunque el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido, especialistas advierten que la organización del narcotráfico mantiene presencia nacional e internacional.

“No ha perdido poder, insisto, esto no lo vamos a ver hasta las siguientes semanas, la experiencia que tenemos con la eliminación de las cabezas más importantes de los grupos criminales en el pasado es que la fragmentación genera más violencia”, Daira Arana, analista de seguridad

Especialistas advierten que el CJNG mantiene presencia nacional e internacional, por lo que su estructura no se desmantela automáticamente tras la caída de su líder.

“El Cártel de Jalisco se mantiene en esta posición de liderazgo que tenía, porque es un cartel que logró articular capacidades trasnacionales, y lo mismo vemos su presencia en Ecuador, por ejemplo, con el Cártel Ecuador Nueva Generación, que en España donde se detuvo a varias células del Cártel de Jalisco, en los Emiratos Árabes o las operaciones en África, entonces vemos un cártel global, que desmantelar esa estructura va a tomar tiempo”, Manuel Balcázar

De acuerdo con especialistas, la muerte del “Mencho” podría modificar el mercado ilegal de drogas en el mediano y largo plazo, dependiendo de cómo se reconfigure la oferta y demanda.

“Evaluar cómo, en el mediano y largo plazo, se mueve el mercado de la droga que, digamos, era el fuerte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Si se mueven los precios por este tema de oferta y demanda que tal vez no haya la posibilidad de comerciar”, Daira Arana, analista de seguridad

Además, advierten que el impacto no sólo es criminal, también social. Expertos señalan que la violencia registrada en los últimos días ha afectado la vida cotidiana y la salud mental de la población.

“Estos eventos sí tienen un efecto significativo en la salud mental de las personas, en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, que regularmente es que son los primeros afectados, que porque la primera medida que toman las autoridades es cerrar escuelas, vamos a evitar que los niños vayan a ejercer su derecho de educación en pro a su derecho a la seguridad”, Daira Arana, analista de seguridad

Mientras tanto, el cuerpo del “Mencho” permanece bajo resguardo federal, en espera de que concluyan los peritajes y de que, eventualmente, alguien acuda a reclamarlo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.