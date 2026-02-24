Se prevén tensiones tras caída del “Mencho”: excomisionado de la Policía Federal

GENERANDO AUDIO...

Esta noche en Noticias en Claro, José Cárdenas entrevistó al excomisionado de la Policía Federal de México, Facundo Rosas, quien habló sobre el operativo realizado el pasado domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, en el que fue detenido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.

Rosas explicó que la expansión y el motivo por el que el CJNG sobresalió, fue porque “rompieron paradigmas”, tras haber incursionado e inventado mercancías ilegales. Ya no solo trataron el tráfico de drogas, sino también controlaron territorio para impactar actividades económicas como turismo, hotelería, entre otras.

Luego de la ola de violencia desatada en distintos puntos del país, el excomisionado aseguró que fue una muestra de los alcances del CJNG. Por ello, consideró que la estrategia de seguridad debe basarse en aprender del pasado y adecuar lo que ha funcionado, dejando de lado los inventos para no dar ventaja a los grupos armados.

Por último, Facundo Rosas pronosticó que habrá muchas fricciones y ajustes de cuentas en este momento de transición del grupo delictivo, mientras que calificó el abatimiento del “Mencho” un escalón por debajo de la detención de “El Chapo” Guzmán en cuanto a relevancia.

