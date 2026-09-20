¡Atención! Refuerzan protocolos por sistema ciclónico frente a Jalisco, Colima y Michoacán 

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Zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en el océano Pacífico oriental, al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, mientras autoridades de los tres órdenes de gobierno refuerzan sus protocolos de prevención y respuesta ante posibles afectaciones por lluvias y oleaje.

⚠️ El #SMNmx 🇲🇽 vigila una zona de #BajaPresión con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Pacífico.



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¿Dónde se localiza el sistema ciclónico y qué condiciones generará?

De acuerdo con la información de la CNPC, el sistema atmosférico se encuentra al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Su presencia favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en zonas de estas entidades y Guerrero.

También se prevé oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, por lo que se pide a la población atender los avisos oficiales y las recomendaciones de las autoridades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que otros sistemas atmosféricos ubicados sobre el sureste del país ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Además, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, en regiones del norte, noroeste, centro y sureste de México, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Las condiciones meteorológicas pueden provocar diferentes afectaciones, entre ellas:

Acumulación de agua en calles y avenidas

Incremento en los niveles de ríos y arroyos

Encharcamientos y reducción de la visibilidad

Caída de ramas y árboles

Afectaciones en caminos y carreteras

Deslaves o desprendimientos de tierra y rocas en zonas de ladera

Recomendaciones ante lluvias, tormentas eléctricas y deslaves

Ante el pronóstico de lluvias y las condiciones asociadas al sistema ciclónico, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a la información oficial y evitar cruzar calles, caminos, ríos o arroyos donde exista corriente de agua, incluso si el nivel parece bajo.

Durante una tormenta eléctrica, se recomienda permanecer en lugares seguros y alejarse de árboles, postes, anuncios, estructuras metálicas y cuerpos de agua.

Las personas que se encuentren en zonas de ladera deben prestar atención a posibles señales de riesgo, como:

Grietas en el terreno

Inclinación de árboles o postes

Escurrimientos inusuales

En caso de que las autoridades determinen una evacuación, la población deberá seguir las indicaciones correspondientes.

También se exhorta a mantener libres de basura las calles, coladeras, alcantarillas, canales y cauces, debido a que los residuos pueden obstruir el paso del agua y favorecer los encharcamientos.

Entre las medidas preventivas se encuentran asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, revisar techos y ventanas, así como tener disponibles documentos importantes, una lámpara, un radio, agua y artículos básicos de la mochila de emergencia.

Oleaje de hasta 2.5 metros en costas del Pacífico

En las zonas costeras de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, se prevé oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura. Por ello, se recomienda evitar acercarse al mar y permanecer en playas, malecones, escolleras o zonas expuestas cuando las autoridades establezcan restricciones.

Las personas que realicen actividades marítimas o pesqueras deberán atender los avisos de las autoridades correspondientes y mantenerse alejadas de zonas donde las condiciones meteorológicas representen un peligro.

El oleaje previsto forma parte de las condiciones asociadas a la zona de baja presión que se mantiene bajo vigilancia en el océano Pacífico oriental.

¿Qué autoridades mantienen activos los protocolos de prevención?

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen activos sus protocolos de prevención, preparación y respuesta ante las condiciones meteorológicas previstas.

La CNPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) mantienen seguimiento permanente de las condiciones atmosféricas.

Estas dependencias realizan acciones preventivas y de preparación en las zonas que podrían presentar mayores afectaciones, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta y actuar ante cualquier situación que pudiera presentarse.

La vigilancia se mantiene sobre el sistema de baja presión ubicado al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como sobre las condiciones de lluvia, oleaje y posibles efectos en las entidades señaladas.

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