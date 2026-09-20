Se confirma muerte por Dengue en Florida y se encienden las alarmas por significativo brote reciente

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Mosquito Aedes aegypti con amplia presencia en Florida | Foto: Shutterstock

Florida atraviesa un brote intenso de Dengue que ya dejó una muerte confirmada por las autoridades sanitarias y más de 130 casos adquiridos localmente en el condado de Hillsborough.

El Departamento de Salud de Florida (FDOH) confirmó el fallecimiento en una declaración compartida con medios de comunicación.

El deceso corresponde a una mujer de edad avanzada residente en Tampa, quien murió el 4 de septiembre. Sin embargo, el FDOH no proporcionó detalles adicionales sobre las circunstancias del deceso.

El incremento de contagios ha generado preocupación debido a que Hillsborough County suele registrar únicamente un número reducido de casos de dengue adquiridos dentro del territorio estadounidense.

Chris Wilkerson, portavoz del condado, calificó la situación como algo extraordinariamente inusual para la zona.

Mientras tanto, los equipos de control de mosquitos han intensificado sus labores para contener la propagación de la enfermedad en el área de Tampa.

Dengue en Florida: ¿por qué aumentan los casos de la enfermedad?

El dengue es una infección viral transmitida principalmente por mosquitos capaces de propagar el virus, entre ellos el Aedes aegypti.

Las condiciones meteorológicas recientes en Florida, con condiciones lluviosas, pudieron favorecer la reproducción de estos insectos y contribuir al brote actual.

El cambio climático también representa un factor de preocupación a largo plazo. Los especialistas explican que el mosquito transmisor está ampliando su alcance geográfico, lo que puede favorecer la presencia de la enfermedad en zonas donde antes se registraban menos contagios.

Durante décadas, gran parte de los casos de dengue identificados en Estados Unidos correspondía a personas que habían adquirido la infección durante viajes internacionales, según datos de CDC.

La situación actual se concentra al norte de Tampa, donde las autoridades han desplegado operativos para reducir la presencia de mosquitos.

Los trabajadores realizan fumigaciones durante el día y la noche, además de inspeccionar propiedades para identificar acumulaciones de agua que puedan convertirse en lugares de reproducción.

Síntomas del Dengue y riesgo de complicaciones

Siguiendo a especialistas de los CDC, algunas personas infectadas no presentan síntomas, otras pueden desarrollar fiebre, dolor de cabeza y manifestaciones similares a las de una gripe.

En los casos más graves, la enfermedad puede provocar hemorragias importantes, choque y la muerte.

La ausencia de síntomas no significa necesariamente que no existan infecciones. Muchas personas pueden ser asintomáticas, por lo que la cantidad de casos confirmados durante un brote podría ser inferior al número real de personas infectadas.

El seguimiento epidemiológico continúa siendo fundamental para conocer el alcance de la transmisión y orientar las medidas de prevención.

Por otra parte, Paolo Pecora, científico ambiental sénior de los Servicios de Control de Mosquitos del condado de Hillsborough, explicó quelas muestras recientes de mosquitos no habían detectado el virus.

Según sus declaraciones, este resultado representa una señal de que la probabilidad de nuevas infecciones estaría disminuyendo.

Aun así, Michael von Fricken, profesor asociado de Salud Ambiental y Global de la Universidad de Florida, advirtió que la presencia recurrente de mosquitos capaces de transmitir el dengue mantiene el riesgo en el estado.

El especialista señaló que la enfermedad podría convertirse en una amenaza habitual para el estado debido a las condiciones que favorecen la presencia de estos insectos.

Are you taking steps to keep dengue out of your community?



Dengue fever is spread from mosquito bites, so prevention starts with all of us. Mosquitoes can spread quickly, but small actions at home and in our neighborhoods can make a big difference. Take a few minutes to check… pic.twitter.com/gCUpqTnRq1 — Florida Department of Health (@HealthyFla) September 15, 2026

El estado de alerta, sin caer en situación de pánico, debe permanecer en los habitantes de Florida durante los próximos días o semanas.

Consejos para protegerse del Dengue en Florida

Para reducir el riesgo de contagio de Dengue, los CDC recomiendan utilizar repelentes registrados por la EPA, vestir ropa que cubra brazos y piernas y eliminar los recipientes que acumulen agua.

El FDOH advierte que incluso el agua acumulada en una tapa de botella puede ser suficiente para que estos insectos se reproduzcan.

Por ello, aconsejan revisar periódicamente los patios, jardines y alrededores de las viviendas para vaciar recipientes que acumulen agua de lluvia o de los sistemas de riego. Entre los objetos que deben inspeccionarse se encuentran los neumáticos viejos, cubetas, macetas, juguetes, recipientes para mascotas, lonas y cubiertas de piscinas.

El FDOH también recomienda vaciar y limpiar los bebederos de aves y los recipientes de agua para mascotas al menos una o dos veces por semana.

En el caso de los depósitos de agua que no pueden vaciarse, es importante mantenerlos cubiertos para impedir que los mosquitos ingresen y depositen sus huevos.

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