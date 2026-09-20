China y EE. UU. afinan acuerdos antes de la reunión entre Xi y Trump

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Mandos de China y EE. UU. se reúnen previo a reunión Xi-Trump. Foto: AFP

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro de China, He Lifeng, iniciaron este domingo 20 de septiembre de 2026 conversaciones en Nueva York para preparar la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, programada para el jueves 24 de septiembre en Washington.

El encuentro se realiza en la sede de JPMorgan Chase y también participa el representante de Comercio de la Casa Blanca, Jamieson Greer. Las conversaciones están enfocadas en asuntos comerciales y económicos, además de temas relacionados con la inteligencia artificial (IA) y el suministro de minerales críticos.

Antes de reunirse con la delegación china, Bessent dijo que esperaba mantener conversaciones exhaustivas y constructivas que permitieran preparar el encuentro entre Trump y Xi.

Aranceles y tregua comercial entre China y EE. UU.

Uno de los principales asuntos de las negociaciones es la continuidad de la tregua comercial entre Washington y Pekín, cuyo plazo vence en noviembre.

La reunión en Nueva York busca avanzar en posibles acuerdos sobre aranceles, comercio y otras diferencias económicas antes de que los dos presidentes se encuentren en la Casa Blanca. Reuters reportó que las conversaciones también contemplan posibles reducciones arancelarias para determinados productos y un aumento de las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y aviones Boeing hacia China.

Las relaciones comerciales entre ambos países han estado marcadas por la imposición de aranceles y posteriores negociaciones para reducir las medidas aplicadas por Washington y Pekín.

La continuidad de la tregua representa uno de los temas que los equipos económicos buscan definir antes de la reunión presidencial del 24 de septiembre.

Tierras raras, otro punto de las negociaciones

Los funcionarios estadounidenses también buscan garantías sobre las exportaciones chinas de tierras raras y minerales críticos, materiales utilizados en sectores como la fabricación de vehículos, dispositivos tecnológicos y equipamiento de defensa.

China mantiene un papel central en el suministro mundial de estos materiales y las restricciones a sus exportaciones se han convertido en uno de los puntos de negociación entre ambos gobiernos.

De acuerdo con Reuters, las conversaciones de Bessent y He Lifeng incluyen mecanismos para mejorar el flujo de minerales críticos hacia Estados Unidos.

El tema se suma a las diferencias relacionadas con tecnología, comercio e inteligencia artificial, sectores en los que Washington y Pekín mantienen restricciones y controles sobre determinadas operaciones.

Inteligencia artificial también estará sobre la mesa

La inteligencia artificial se incorporó a la agenda de las conversaciones económicas entre ambos países debido a la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

Los dos gobiernos buscan establecer condiciones para el desarrollo de esta tecnología y abordar riesgos relacionados con su uso. Reuters señaló que las conversaciones previas a la cumbre presidencial incluyen posibles medidas de seguridad para evitar determinados usos de sistemas de IA.

El acceso a tecnología avanzada y semiconductores también forma parte de las diferencias entre ambos países. Estados Unidos mantiene restricciones a determinadas exportaciones de chips hacia China, mientras Pekín ha cuestionado algunas de las medidas estadounidenses.

La reunión entre Bessent y He Lifeng permite abordar estos asuntos antes de que sean tratados directamente por Trump y Xi.

Irán forma parte de las conversaciones

Otro asunto que puede estar presente en las conversaciones es Irán y la relación económica entre Pekín y Teherán.

Estados Unidos ha incrementado la presión sobre Irán mediante sanciones, mientras China mantiene vínculos comerciales y diplomáticos con el gobierno iraní.

Uno de los puntos de interés para Washington es el comercio petrolero de China con Irán y las posibles consecuencias que las medidas estadounidenses pueden tener sobre las relaciones económicas entre ambos países. Reuters informó que las cuestiones relacionadas con las sanciones y el comercio energético forman parte de los asuntos que podrían ser abordados antes de la cumbre.

La situación en Medio Oriente se suma así a una agenda que también incluye comercio, tecnología y minerales críticos.

¿Cuándo se reunirán Trump y Xi Jinping?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, tienen previsto reunirse el 24 de septiembre de 2026 en Washington. Se trata del segundo encuentro entre ambos mandatarios durante este año, de acuerdo con Reuters.

La visita de Xi a Estados Unidos incluirá una recepción oficial y una cena de Estado en la Casa Blanca.

Además, según información obtenida por AFP de un funcionario de la Casa Blanca, Trump recibirá personalmente a Xi cuando el presidente chino baje del avión a su llegada a Estados Unidos. AFP reportó que se trata de un protocolo poco habitual para Trump.

La reunión presidencial tendrá una agenda que incluye comercio, aranceles, inteligencia artificial, minerales críticos, Irán y otros asuntos de la relación bilateral.

Las conversaciones de este domingo en Nueva York entre Bessent y He Lifeng buscan avanzar en esos temas antes de que Trump y Xi se encuentren en Washington.

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