Trump asegura que hutíes no quieren combatir contra EE. UU.

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Hutíes acuerdan no atacar a EE. UU., afirma Donald Trump. Foto AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo 20 de septiembre de 2026 que los hutíes de Yemen acordaron no luchar contra las fuerzas estadounidenses, mientras el grupo mantiene una ofensiva contra Arabia Saudita, aliado de Washington.

La declaración fue reportada por Fox News, después de que el periodista de esa cadena, Trey Yingst, señaló que habló con Trump y que el mandatario le dijo que Estados Unidos mantiene comunicación constante con los hutíes.

Según la versión difundida por Yingst, Trump afirmó que los hutíes habían acordado no luchar contra Estados Unidos.

La declaración ocurre mientras los hutíes, grupo aliado de Irán, han intensificado sus acciones militares contra Arabia Saudita y las fuerzas yemeníes respaldadas por Riad.

Trump ya había hablado de contactos con los hutíes

No es la primera vez que Donald Trump afirma que los hutíes buscan evitar un enfrentamiento directo con Estados Unidos.

El 12 de septiembre de 2026, durante una visita a Irlanda, Trump declaró que los hutíes se habían comunicado con Washington y que no querían que Estados Unidos interviniera directamente contra ellos.

En esa ocasión, el presidente estadounidense dijo que los hutíes habían expresado que no querían luchar contra Estados Unidos y que preferían que Washington no emprendiera acciones militares en su contra.

Días después, medios estadounidenses reportaron que funcionarios de Estados Unidos se reunieron con representantes hutíes en Mascate, Omán, en un encuentro facilitado por el gobierno omaní.

De acuerdo con reportes sobre esa reunión, representantes hutíes habrían comunicado a funcionarios estadounidenses que no tenían intención de atacar embarcaciones estadounidenses y que mantenían su compromiso con el alto el fuego alcanzado con Washington en mayo de 2025.

La existencia y el contenido de esos contactos han sido reportados por distintos medios. Por otro lado, las declaraciones públicas de Trump constituyen la base de la afirmación difundida este domingo.

Hutíes mantienen ofensiva contra Arabia Saudita

La comunicación entre Estados Unidos y los hutíes se produce mientras el grupo mantiene acciones contra Arabia Saudita.

Los hutíes han avanzado en zonas de Yemen controladas previamente por fuerzas vinculadas al gobierno reconocido internacionalmente y respaldadas por Riad. En septiembre, el grupo amplió su presencia en la costa del mar Rojo y se acercó al estrecho de Bab el Mandeb.

Los ataques contra territorio e infraestructura saudíes han aumentado durante las últimas semanas. Reuters reportó que los hutíes intensificaron sus ataques contra ciudades e instalaciones energéticas de Arabia Saudita, mientras avanzaban hacia zonas cercanas al Bab el Mandeb.

Arabia Saudita también ha buscado apoyo de Estados Unidos frente a la ofensiva hutí. Sin embargo, Washington indicó que por el momento no participaría directamente en operaciones militares contra el grupo. Además de que brindaría apoyo mediante intercambio de inteligencia y asistencia relacionada con objetivos.

¿Qué ha dicho Trump sobre Irán?

Las declaraciones sobre los hutíes también se producen en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Según el reporte de Fox News citado sobre las declaraciones de Trump a Trey Yingst, el presidente estadounidense dijo que podrían ocurrir “cosas grandes” en un futuro no muy lejano y señaló que Irán debía “comportarse”.

Trump también hizo referencia a la posibilidad de ordenar nuevas acciones contra territorio iraní, en momentos en que Washington mantiene el conflicto abierto con Teherán.

Las declaraciones fueron presentadas por Yingst después de una conversación con el presidente y forman parte de las afirmaciones públicas de Trump sobre los siguientes pasos de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Contactos entre Washington y los hutíes

Los reportes sobre las conversaciones entre Washington y los hutíes señalan que uno de los objetivos ha sido evitar una nueva confrontación directa entre ambas partes.

El encuentro reportado en Mascate se produjo mientras los hutíes avanzaban en la costa occidental de Yemen y aumentaban las tensiones con Arabia Saudita. Axios informó que las conversaciones estuvieron orientadas a mantener el alto el fuego entre Estados Unidos y los hutíes y a abordar la navegación en el estrecho de Bab el Mandeb.

Otros reportes señalaron que los hutíes comunicaron a representantes estadounidenses que no buscaban atacar embarcaciones de Estados Unidos. El Institute for the Study of War indicó que el gobierno estadounidense no había confirmado públicamente, al momento de su reporte, la reunión del 13 de septiembre en Omán.

La situación ocurre mientras el grupo mantiene su conflicto con fuerzas respaldadas por Arabia Saudita y mientras Washington evalúa su participación en la crisis regional.

La declaración de Trump de este domingo establece que, según su versión, los hutíes acordaron no luchar contra Estados Unidos, aunque el conflicto entre el grupo y las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita continúa.

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