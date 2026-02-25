Calor de 30 grados y lluvias aisladas: así estará el clima en Cancún mañana

GENERANDO AUDIO...

Temperaturas altas en Cancún. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para mañana jueves 26 de febrero en Cancún, Quintana Roo, se prevé cielo poco nuboso y ambiente caluroso durante el día con temperaturas que alcanzarán los 30 grados.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las condiciones se mantendrán estables en gran parte de la jornada.

Temperaturas: calor durante la tarde

De acuerdo con el reporte oficial:

Temperatura máxima: 30 grados

30 grados Temperatura mínima: 22 grados

Durante las primeras horas del día el ambiente será templado; sin embargo, conforme avance la mañana, la temperatura aumentará hasta alcanzar su punto más alto por la tarde.

Por la noche y madrugada se espera un descenso térmico, manteniéndose en valores cercanos a los 22 grados.

Lluvias: acumulado ligero

El pronóstico indica 0% de probabilidad de lluvia. Aunque se contempla acumulación de precipitación, la probabilidad de lluvia se mantiene de niveles bajos. Esto sugiere que, de presentarse, serían lluvias aisladas y de corta duración.

Viento

Se prevé viento con las siguientes características:

Velocidad : 10 a 15 km/h

: 10 a 15 km/h Dirección: Sureste

Sureste Rachas: Hasta 27 km/h

Las rachas más intensas podrían registrarse en zonas abiertas y costeras, por lo que se recomienda tomar precauciones en actividades al aire libre o marítimas.

Panorama general

Las condiciones meteorológicas previstas para Cancún apuntan a una jornada mayormente estable, con presencia de nubosidad parcial, temperaturas elevadas y viendo moderado del sureste, según datos de la Conagua.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.