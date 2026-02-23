Gobierno de Quintana Roo desmiente toque de queda tras muerte del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Mantienen vigilancia en el estado de Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Quintana Roo desmintió una publicación que circula en redes sociales la cual menciona un toque de queda en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Bacalar, como medida de seguridad tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Gobierno del estado desmiente publicación en redes sobre un toque de queda en Quintana Roo

Ayer domingo, tras la muerte del “Mencho”, se reportaron varios incidentes violentos en las principales ciudades de Quintana Roo. Algunas personas se aprovecharon de esta situación y difundieron un comunicado falso que mencionaba un toque de queda a partir de las 21:00 horas de ayer domingo y “hasta nuevo aviso”.

El Gobierno del estado utilizó sus redes sociales para desmentir el toque de queda; también invitó a la población a informarse mediante las fuentes oficiales y a no compartir información falsa que pueda generar confusión o desinformación.

El mismo domingo por la tarde-noche, la gobernadora Mara Lezama compartió un mensaje para informar que todos los servicios, actividades y operaciones en el estado se mantienen con normalidad. También reiteró que no se suspenden las clases.

La gobernadora añadió que en todo el estado se desplegaron más de 10 mil elementos de seguridad, entre fuerzas federales, estatales y municipales, para garantizar la seguridad de la población. Además de que hay plena coordinación con la Defensa, Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

