Cierran puertos en Quintana Roo por frente frío 37

La Semar informó el cierre de puertos en Quintana Roo, específicamente en Cozumel e Isla Holbox, debido a fenómenos meteorológicos en el Golfo de México y Mar Caribe. La medida aplica para embarcaciones menores y busca prevenir riesgos ante las condiciones climáticas.

La autoridad marítima pidió a la población mantenerse informada y extremar precauciones en actividades de navegación, turismo, pesca, deportes acuáticos y labores ribereñas o de playa.

Cierran puertos en Cozumel e Isla Holbox

El cierre afecta principalmente a:

Embarcaciones menores

Actividades portuarias

Actividades turísticas y de playa

Pesca ribereña

La dependencia advirtió que las condiciones en el Mar Caribe podrían representar riesgos para lanchas, ferris pequeños y prestadores de servicios turísticos.

Hasta el momento, no se ha informado cuándo se reabrirán los puertos, ya que dependerá de la evolución del clima en la región.

Se prevé frío de 5 a -10 grados

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que una masa de aire ártico asociada al frente frío número 37 modificará sus características. Sin embargo, las mañanas y noches seguirán siendo frías a muy frías en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas en zonas altas.

Se prevé frío de 5 a -10 grados en:

-10 a -5 °C : Chihuahua y Durango

: Chihuahua y Durango -5 a 0 °C : Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C: Baja California, Sonora, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Además, se prevén rachas de viento de hasta 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como lluvias y chubascos en el occidente, sur y sureste del país, incluida la Península de Yucatán.

