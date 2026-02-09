Rescatan a 17 mujeres víctimas de trata en bar de Quintana Roo

GENERANDO AUDIO...

Fiscalía rescata a 17 mujeres víctimas de trata de personas. Foto: FGR

La Fiscalía de Quintana Roo, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, rescató a 17 mujeres presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena durante un operativo en un bar del municipio.

Operativo en bar de Quintana Roo detecta trata de personas

Durante una orden de cateo en un inmueble ubicado sobre la calle 76, las autoridades localizaron a 16 mujeres de nacionalidad mexicana y una venezolana. Todas laboraban en el bar al momento de la diligencia. La orden judicial fue emitida por un Juez de Control tras investigaciones de campo y gabinete relacionadas con posibles delitos de trata de personas.

Investigación revela modalidad de trata de personas en Quintana Roo

Las mujeres fueron contratadas inicialmente como meseras; sin embargo, presuntamente eran obligadas a ofrecer servicios sexuales dentro del establecimiento. La Fiscalía de Quintana Roo detalló que el costo de cada copa con clientes era de 240 pesos, mientras que los servicios sexuales tenían un precio de mil 500 pesos, con un cobro adicional de mil pesos en caso de salir del bar.

Tras concluir el operativo, las autoridades colocaron sellos de aseguramiento en el bar, que quedó bajo resguardo del Ministerio Público, como parte de las investigaciones por trata de personas y explotación sexual.

Atención a víctimas y seguimiento de casos de trata de personas

Las 17 mujeres rescatadas fueron trasladadas a instalaciones de la Fiscalía de Quintana Roo para recibir atención psicológica, médica y legal. La institución confirmó que continuará con las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables de los delitos de trata de personas.

