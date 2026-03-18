Calor al máximo: habrá temperaturas de hasta 40 grados en Huetamo, Michoacán, este jueves

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Calor en Huetamo, Michoacán. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el municipio de Huetamo, en el estado de Michoacán, hará mucho calor, pues se esperan altas temperaturas para esta parte del país.

Temperaturas de hasta 40 grados en Huetamo

De acuerdo con el pronóstico del tiempo por municipios del Servicio Meteorológico Nacional, este próximo jueves 19 de marzo de 2026, se sentirá mucho calor en el municipio de Huetamo, en el estado de Michoacán.

Según los meteorólogos mexicanos, se registrarán en los termómetros temperaturas máximas de hasta 40 grados centígrados, siendo la mínima de 19 grados.

Además, señalan que no habrá probabilidades de que llueva mañana en esta localidad michoacana, pero que el viento alcanzará una velocidad de 5 kilómetros por hora, con dirección oeste, así como que se reportarán ráfagas de viento de 9 kilómetros por hora.

Foto: Cuartoscuro.

Piden seguir recomendaciones por onda de calor

Ante estas altas temperaturas que se registrarán en Huetamo, Michoacán, Protección Civil del estado pide seguir una serie de recomendaciones por la onda de calor, entre las cuales se encuentran las siguientes:

Mantenerse hidratado constantemente

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas

Usar ropa ligera y de colores claros

Permanecer en lugares frescos y bien ventilados

Proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas

No dejar personas ni animales dentro de vehículos cerrados

Y ante cualquier emergencia llama al 9-1-1

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