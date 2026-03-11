Clima en Acapulco: alertan por mar de fondo en 13 playas de Guerrero

GENERANDO AUDIO...

Alerta de marejadas en Guerrero, checa recomendaciones por mar de fondo Foto: Getty

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero (PC) informó sobre fuertes marejadas y corrientes de arrastre en las playas del estado debido al fenómeno de mar de fondo. El reporte, emitido a las 19:30 horas de ayer martes, señala que el oleaje elevado afecta a varios municipios costeros y se prevé que disminuya de manera gradual a partir del 12 de marzo.

Municipios de Guerrero afectados por marejadas y oleaje elevado

Los municipios más afectados por las marejadas son

Acapulco de Juárez

Benito Juárez

Copala

Coyuca de Benítez

Cuajinicuilapa

Florencio Villareal

La Unión de Isidoro Montes de Oca

Las Vigas

Marquelia

Petatlán

San Nicolás

Tecpán de Galeana

Zihuatanejo de Azueta

En redes circulan videos que muestran cómo las marejadas afectan la franja costera en distintas zonas de la Costa Chica.

¿Cómo estará el clima en Acapulco este 12 de marzo?

En Acapulco, Guerrero, se prevé cielo despejado, con una temperatura máxima de 31 grados y mínima de 21 grados Celsius, sin probabilidad de lluvia y acumulación pluvial de 0 litros por metro cuadrado. El viento será del noroeste, con velocidades de 5 a 10 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar hasta 22 kilómetros por hora.

Protección Civil Guerrero recorre playas para alertar a turistas

La dependencia estatal informó que, en coordinación con autoridades municipales, personal de Protección Civil Guerrero realiza recorridos preventivos por las playas para informar a visitantes y prestadores de servicios turísticos sobre las condiciones del mar. La institución exhorta a extremar precauciones mientras se mantenga el oleaje elevado.

Recomendaciones ante el fenómeno de Mar de Fondo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero emitió medidas preventivas que la población y los turistas deben seguir:

Evitar caminar en zonas de playa durante las marejadas .

. No nadar en el mar mientras se mantenga el oleaje elevado .

. Suspender actividades recreativas como paseos en lancha.

Retirar palapas, mobiliario y equipo de playa.

Respetar las recomendaciones de las autoridades y señalizaciones en las playas.

Los navegantes deben atender las indicaciones de Capitanía de Puerto (SEMAR).

Prevención y vigilancia en la costa de Guerrero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene vigilancia constante en las playas y actualiza la información sobre las marejadas y el mar de fondo. La alerta permanecerá vigente hasta el jueves 12 de marzo, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población local y los visitantes.

