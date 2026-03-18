Este miércoles el frente frío 41 mantendrá las lluvias en gran parte del país

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

Este miércoles 18 de marzo de 2026, el frente 41 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el mar Caribe, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, la masa de aire ártico modificará sus características térmicas favoreciendo un ascenso de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del noreste, oriente, centro y sur del país. En contraste, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (sur y suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (sur).

¿Dónde habrá lluvias este miércoles?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chiapas Quintana Roo

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Guerrero Oaxaca Veracruz Tabasco Campeche Yucatán

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Tamaulipas Durango San Luis Potosí Hidalgo Puebla Estado de México Michoacán

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El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C : Baja California (noreste). 35 a 40 °C : Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla (suroeste). 30 a 35 °C : Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas: -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Querétaro.

Viento: Viento de componente norte de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 3 0 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Yucatán y Quintana Roo; y de 1 0 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Veracruz (sur), Tabasco y Campeche. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo; y de componente sur : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje: 3.0 a 4.0 metros de altura : golfo de Tehuantepec. 2.0 a 3.0 metros de altura : costas de Yucatán y Quintana Roo. 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana : costas de Veracruz (sur), Tabasco y Campeche.



El pronóstico para el Valle de México

Mientras que, en el Valle de México, por la mañana se prevé ambiente frío, con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas y durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado sin lluvia en CDMX y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en el Estado de México.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 9 a 11 °C.

Viento variable de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, este jueves el frente frío 41 se extenderá sobre el mar Caribe, dejando de afectar México, pero un canal de baja presión se establecerá sobre el sureste del país, ocasionando lluvias y chubascos en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste, además de la península de Yucatán.

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