Calor intenso para este viernes en Morelos; máximas alcanzarán los 29 grados

Hasta 29 grados en Morelos para el viernes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este viernes 20 de febrero se espera cielo despejado durante todo el día en Morelos, sin probabilidad de lluvia.

El pronóstico indica una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 13 grados, con 0 probabilidades de lluvia.

Pronóstico por horas

Durante la madrugada y primeras horas del día, el ambiente será fresco:

00:00 horas: 17 grados y despejado

03:00 horas: 15 grados

06:00 y 07:00 horas: 13 grados (temperatura mínima del día)

A partir de la mañana, la temperatura comenzará a incrementarse:

09:00 horas: 19 grados

12:00 horas: 25 grados

15:00 horas: 29 grados (punto más alto del día)

16:00 horas: 27 grados

Por la noche, el ambiente se tornará más templado:

19:00 horas: 20 grados

23:00 horas: 18 grados

Viento moderado del noreste

El viento será de 5 a 10 km/h, con dirección predominante del noreste y rachas que podrían alcanzar hasta 16 km/h

Autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 12:00 y 16:00 horas y presentar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas entre las temperaturas altas.

