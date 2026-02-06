Bajo investigación, cuatro alcaldes de la zona oriente de Morelos

GENERANDO AUDIO...

En Morelos, investigan a alcaldes. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Al menos cuatro alcaldes de la zona oriente de Morelos son investigados tras diversas denuncias ciudadanas, confirmó Miguel Ángel Urrutia, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado.

El funcionario evitó dar detalles para no entorpecer las indagatorias, pero señaló que existen señalamientos relacionados con omisiones en el desempeño de funciones municipales, como la falta de clausura de giros negros o la ausencia de acciones para fortalecer las corporaciones policiales.

“Sí, les puedo decir que se tienen diversas denuncias por parte de la población con el actuar de alcaldes; al menos cuatro se tienen. Muchas denuncias vienen de la ciudadanía. Es un clamor popular que, si un presidente municipal deja de hacer sus funciones, deja de incrementar su fuerza policial, no tiene mandos certificados, no tiene un trabajo conjunto, no ayuda con la clausura de giros negros y no se respetan los diferentes lugares, lógicamente eso da pie a una posible colusión con criminales”, expresó.

Narcomantas en Jiutepec, Morelos

Esta semana aparecieron narcomantas en el municipio de Jiutepec en las que se relacionó al alcalde Eder Rodríguez con presuntos pagos de extorsión a los grupos “Los Linos” y la “FM”. El mensaje fue firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El mes pasado también circuló un video en el que, presuntamente, ese grupo criminal anunció su llegada a Morelos. En las imágenes se observa a sujetos encapuchados con armas de alto calibre.

Autoridades estatales informaron que continúan las investigaciones para combatir delitos de alto impacto, entre ellos la extorsión, en distintos municipios de la entidad.

