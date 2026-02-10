Ejecutan a exmando policiaco de Cuauhtémoc Blanco en Jiutepec, Morelos

GENERANDO AUDIO...

En Morelos, ejecutan a Alfonso Moreno, era del CES. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

En Morelos, Alfonso Moreno Tacuba, quien fuera Coordinador Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, fue asesinado a balazos la noche de este lunes en Jiutepec.

¿Qué se sabe del ataque en Morelos?

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Las Fincas, cuando el exmando policiaco circulaba a bordo de un auto blanco sobre la calle Tezontepec.

En ese momento, dos sujetos a bordo de un Nissan Tsuru se le emparejaron y dispararon en repetidas ocasiones. A consecuencia del ataque, la víctima perdió el control del vehículo, impactándose contra una vivienda.

Aunque al lugar arribaron paramédicos para brindar los primeros auxilios, el exmando murió debido a la gravedad de las lesiones.

La zona fue asegurada por Policía Morelos y Guardia Nacional, mientras que elementos de la Fiscalía General realizaban los peritajes correspondientes. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este ataque.

