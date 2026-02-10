Ejecutan a exmando policiaco de Cuauhtémoc Blanco en Jiutepec, Morelos
En Morelos, Alfonso Moreno Tacuba, quien fuera Coordinador Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, fue asesinado a balazos la noche de este lunes en Jiutepec.
¿Qué se sabe del ataque en Morelos?
Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Las Fincas, cuando el exmando policiaco circulaba a bordo de un auto blanco sobre la calle Tezontepec.
- En ese momento, dos sujetos a bordo de un Nissan Tsuru se le emparejaron y dispararon en repetidas ocasiones. A consecuencia del ataque, la víctima perdió el control del vehículo, impactándose contra una vivienda.
Aunque al lugar arribaron paramédicos para brindar los primeros auxilios, el exmando murió debido a la gravedad de las lesiones.
La zona fue asegurada por Policía Morelos y Guardia Nacional, mientras que elementos de la Fiscalía General realizaban los peritajes correspondientes. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este ataque.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.