Taxistas de Morelos anuncian paro; Movilidad y Transporte amaga con quitar concesiones

En Cuernavaca, Morelos, se prevé movilización de taxistas. Foto:Cuartoscuro/Archivo

En Cuernavaca, Morelos, taxistas prevén realizar una movilización el 12 de febrero y pretenden cerrar diversas vialidades de la “Ciudad de la Eterna Primavera”. Por ello, la Coordinación General de Movilidad y Transporte amagó con sanciones, entre ellas, el retiro de concesiones.

¿Qué se sabe de la movilización de taxistas en Cuernavaca?

Los taxistas anunciaron que iniciarían su movilización y bloqueos alrededor de las 8:00 horas. Las vialidades que podrían ser bloqueadas son:

Paloma de la Paz

Avenida Morelos

Avenida Universidad

Avenida Río Mayo

Avenida San Diego

Paso Express

La Agrupación de Taxistas y Ciudadanos llamó a la movilización por presunta falta de atención, corrupción y abusos por parte de las autoridades.

¿Multas para taxistas de Cuernavaca, Morelos?

En ese sentido, Jorge Barrera Toledo, coordinador general de Movilidad y Transporte en Morelos, indicó que habría sanciones para los operadores que bloqueen vialidades; además, se analizaría el retiro de la concesión.

“Por supuesto, nosotros privilegiamos el diálogo, pero cuando decimos que no podemos ser rehenes de este tema, también conocemos las afectaciones que se tienen cuando alguien no puede llegar a su escuela, trabajo o alguna cita médica. Nos parece sumamente irresponsable que, por un tema que seguramente se resolverá, se afecte a la ciudadanía y no podemos permitirlo. (Entre las sanciones) está contemplado el retiro de la concesión de un vehículo que esté registrado y que sea utilizado para un fin distinto de proveer y garantizar el derecho a la movilidad”.

En ese sentido, Toledo dijo que se atendía el pliego petitorio de los taxistas. Sobre la convocatoria, indicó que no sabía quién encabezaba la propuesta, pues solo había visto en redes sociales el llamado a la movilización.

